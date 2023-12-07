الإمارات عصية على منتقديها

أكثر من نصف عقد من الزمن، وقادة دولة الإمارات اختاروا خطاً ومساراً خاصاً بهم أو مقاربة بنيوية لتأسيس دولتهم الاتحادية.

وهذا ما يسمى في نظريات العلوم السياسية برؤية القائد الذي هو أحد المتغيرات المؤثرة في تشكيل الدولة أو بنائها، ولعل هذا أحد أسباب أو سر نجاح هذه التجربة التنموية التي ما زالت تبهر العالم بنجاحاتها المتوالية.

دولة الإمارات تتواجد في وسط حالة إقليمية وبيئة دولية ذات طبيعتين اثنتين. الطبيعة الأولى: أنها في منطقة جيوسياسية مليئة بالكوارث والأزمات وهي تمثل تحدياً لكل الدول وتحتاج إلى إدارة تلك الأزمات بشيء من الحكمة والعقلانية المتوازنة لأن الوضع فيها أشبه بمن يسير وسط ((حقل من ألغام)) سياسية.

ما يعني أن الإمارات حالها كباقي الدول تتأثر بمجريات الأحداث وتتفاعل معها بالطريقة التي قد تؤثر سلباً، هذا لم يغير من مساراتها التنموية، لكن الحقيقة التي ينبغي أن يدركها الجميع وهو يتعامل مع هذه الدولة أنها إن قررت الوصول إلى هدف ما لا تتوقف عن سعيها في تحقيقه، وهذه الحقيقة ناتجة من واقع احترافية التعامل مع كل المتغيرات.

وذلك بفضل وجود قيادة سياسية تدير منظومة العمل الحكومي بطريقة تستطيع الفصل بين الملفات وعدم تداخلها والسيطرة على المتغيرات بما لا تؤثر سلباً على أهدافها الوطنية. أما الطبيعة الثانية للبيئة التي تتواجد فيها دولة الإمارات فيمكن وصفها بأنها: ((عقدة نفسية)) لأشخاص وتنظيمات ليس لديهم هدف سوى تشويه التجربة الإماراتية والإساءة إلى كل الأفكار الرائدة التي تطرحها الدولة.

فالحملة الإعلامية ضد اختيار معالي سلطان الجابر ليكون رئيساً لـCOP 28 تندرج تحت هذه العقدة وهي ناتجة عن وجود أجندات وشعارات سياسية هدفها تشتيت العمل الوطني الناجح من خلال اتهامات لا أساس لها من الصحة بقدر ما هي أوهام في أذهان المرضى. إلا أن المؤسف في الأمر أننا كنا نعتقد أن هذه ((العقد)) مقتصرة على أصحاب فكر أيديولوجي إقليمي ولهم مؤيدوهم في مجتمعاتنا العربية.

ولكن يبدو أن هذا ((المرض السياسي)) له بُعد دولي أيضاً ربما لأنهم يؤمنون أو أنهم يشربون من الوعاء الفكري نفسه سواءً التنظيمات الفكرية أم المؤسسات التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان مع أنها في الأساس هي ضد الدولة الوطنية بمعنى واضح.

قادة دولة الإمارات الذين يحتفلون هذه الأيام باليوم الوطني الثاني والخمسين لاتحادهم، قرروا منذ ما يزيد على 50 عاماً، عدم الالتفات إلا إلى هدفهم في بناء دولتهم القوية وخلق الفرص التي تجعلها ضمن الدول المؤثرة في القرار الدولي.

وهذا ما تحقق وفق دبلوماسية نشطة. وكذلك قرروا أن يجعلوا الإنجازات التنموية هي التي تتحدث عن عملهم وليس شعارات وخطابات. والرائع أن إنجازات الإمارات تتعدى البعد الوطني لتكون عالمية من خلال اهتمام دبلوماسيتها (بأدواتها المختلفة) لخدمة الإنسان. فهي اليوم تستضيف قادة العالم للتفكير من أجل مواجهة واحدة من أكبر التحديات الإنسانية وهو المناخ الذي بات يصنف أحد مهددات الاستقرار العالمي.

هذه الاستضافة هي أفضل تعبير وبرهان أن النجاح الوطني في الاستقرار باعتباره عاملاً مهماً لتحقيق التنمية من شأنه أن يؤدي آلياً أو طردياً إلى النجاح في تحقيق الاستقرار العالمي، وبالتالي التنمية التي يفترض أنها هدف وجود منظمة الأمم المتحدة التي ظهرت بعد كارثة إنسانية عالمية تمثلت في الحرب العالمية الثانية.

إصرار البعض على انتقاد عمل دولة الإمارات والتقليل من دورها الإيجابي لخدمة الإنسانية والزج باسمها في ملفات غير منطقية ما هي إلا أفكار تحمل أيديولوجية تريد التشويش على مصداقية عملها أمام الرأي العام العالمي. فوراء تلك الحملات دوافع غير حسنة تستهدف تخريب كل فكرة نظيفة وكل عمل جميل، فهذا هو هدفهم الحقيقي.

والمؤسف في الموضوع وجود متعاطفين بعضهم يصنف ضمن ((النخبة المثقفة)). السؤال الذي يفترض أن يطرح هنا لقياس أو لمعرفة مدى تأثير تلك الحملات السياسية والإعلامية التي يقوم بها المخربون من أفراد ومؤسسات بعضهما مدعومة من حكومات في العالم، نتابع التطورات ونجد أنه رغم كل ذلك إلا أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ ((تميزها)) وإبهارها للعالم وهو ما عبر عنه حضور قادة العالم الذين بلغ عددهم 140 رئيس دولة وحكومة.

بالإضافة إلى وجود أكثر من 200 جنسية تقيم في الدولة، فما السبب أو التفسير المناسب لذلك؟ التفسير أو الإجابة بلغة المنطق أن من يحاولون الإساءة إلى دولة الإمارات فاشلون حتى في تقدير جهودهم الحقيقية وليس في الوصول إلى هدفهم التخريبي فهي دولة عصية عليهم.

من يحاولون الإساءة إلى الإمارات فاشلون حتى في تقدير جهودهم وليس في الوصول إلى هدفهم التخريبي