عالمنا بعد عام 2030

بعد أن قطعنا نصف الطريق نحو 2030، يعترف العالم ويعيد تأكيد التزامه بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، بالرغم من التحديات الجمة التي يواجهها العالم بأسره، ومن أهم تلك التحديات، هو السباق مع الزمن لتحقيق الأهداف المرجوّة جميعها. يتم ترجمة هذا الالتزام حالياً عن طريق تعزيز السياسات والإجراءات، ودعم القدرات الوطنية والمجتمعية، وتعبئة الموارد، وتحويل الشراكات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لعلها فرصة أن نتحد معاً لمعالجة التحديات واقتناص الفرص، والتي تتضمن (على سبيل المثال لا الحصر) الذكاء الاصطناعي، الاستثمارات المستدامة، تغير المناخ، الفقر، الجوع، الهجرة، الشباب وغيرها. لا بد من الاستمرار والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والنظر في بدء خطة التنمية العالمية لما بعد عام 2030. تعتبر الأهداف الإنمائية للألفية، هي أول برنامج تنمية عالمي اعتمدته الأمم المتحدة عام 2000، حيث كان طموح هذا البرنامج ذي الأهداف الثمانية، مثل الحد من الفقر المدقع بمقدار النصف، والإسراع بتعزيز الخدمات الصحية، وتطوير التعليم على مستوى العالم. وبالرغم من نجاح الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أن هذا النجاح كان محدوداً.

تعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمعروفة بأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، أو خطة 2030، بمثابة دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية الكوكب، وضمان تمتع البشرية بالسلام والرخاء - وقد تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة، بأهدافها السبعة عشر، من قبل كافة دول الأعضاء في الأمم المتحدة، خلال الجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة في سبتمبر 2015. ويمكننا اعتبار خطة عام 2030 أكثر طموحاً، وأبعد مدى من الأهداف الإنمائية للألفية.

تمثل أهداف التنمية المستدامة، خطة شاملة لمواجهة تحديات عصرنا، دون إغفال قدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتهم. ومنذ اعتماد تلك الأهداف عام 2015، شهد عالمنا زيادة في التعاون الدولي، وإرادة لمواجهة التحديات العالمية. ومع كل ذلك، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل 2023، تقريراً خاصاً بعنوان ((التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة: نحو خطة إنقاذ البشرية والكوكب)). وخلص التقرير إلى أن العالم قد خرج عن المسار الصحيح لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

من خلال مراجعة التقرير الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وتقرير أهداف التنمية المستدامة 2022، وبالوتيرة الحالية، يظهر بوضوح أن العالم يمر بمنعطف حرج. وأن المجتمع برمته يحتاج إلى تغيير جذري، وتحديد هدف مشترك وشامل. بناء على ما جاء في التقرير من بيانات، سيجد العالم صعوبة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نظراً لأن التحديات الرئيسة لا تزال قائمة أمام التقدم وتنفيذ خطة عام 2030، ومن الأمثلة على تلك البيانات والمواضيع، ما يلي:

1. الفقر: ازدياد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر منذ عام 2020، والتوقعات لا تبشر بالقضاء على الفقر المدقع. فقد أدى ((كوفيد 19)) إلى التراجع ثلاثة عقود، بدلاً من التقدم، ومع زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع لأول مرة منذ جيل. وبناءً للاتجاهات الحالية، سيظل 575 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030.

2. تغير المناخ: فعلياً، يؤثر تغير المناخ في السكان والكوكب، ومع عدم تحقيق الأهداف، سيزداد الأمر سوءاً. وسيكون نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والتي تم تصميمها لحماية الكوكب وسكانه. لذلك، تعد الإجراءات والخطط الحالية لمعالجة تغير المناخ غير كافية.

3. الصراعات: في ظل الاضطرابات العالمية، يشكل الصراع تهديداً كبيراً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع وجود (1.4) مليار نسمة يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات، يعتبر ذلك عقبة ستؤثر سلباً في أهداف التنمية المستدامة.

4. التمويل: ومع فقدان التمويل العالمي، يعد التمويل عنصراً أساسياً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. مع ذلك، ومع الاستثمارات الكبيرة، تأتي المسؤولية والمساءلة أمام من هم موجودون في السلطة.

5. التكنولوجيا: يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة فاعلة لتقديم تقارير عن التطورات الملحوظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ستلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، شرط أن تكون في متناول الجميع. وهذا الأمر غير متوفر حالياً، ما يخلق فجوة أوسع ما بين المجتمعات.

ومع الاعتراف بالجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتزام البلدان المستمر بتسريع الازدهار العالمي، والحرص على عدم ترك أحد خلف الركب، يحتاج العالم إلى البدء في تطوير خطة عمل للتنمية المستدامة القادمة. وقد جمعت أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2023، قادة من الحكومات، وخبراء دوليين، لمناقشة مستقبل خطط التنمية العالمية ما بعد 2030.

وتحت عنوان ((تشكيل مستقبل عالمنا.. الأهداف الإنمائية للألفية 2045))، يهدف هذا المفهوم إلى تطوير خطة مستقبلية، من خلال وضع الأسس لخطة التنمية العالمية لما بعد عام 2030. يجسد مفهوم ((الأهداف الإنمائية للألفية 2045))، إلى تطوير برنامج تنمية شاملة ومتعددة، بحيث تكون قابلة لتحقيق الأهداف، طموحة، مرنة، مستدامة ومستقبلية، من خلال منهجية متعددة الجوانب:

- الإسراع بتنفيذ أكبر عدد من أهداف التنمية المستدامة، من خلال توحيد المجتمع العالمي في القمة العالمية للحكومات 2024.

- تفعيل برامج التسريع لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، والتعلم من الدروس المستفادة، وخصوصاً تلك التي تخرج عن السيطرة أو التوقعات، مثل الصراعات والهجرات والكوارث الطبيعية وغيرها.

- الاستفادة من الخبراء العالميين في مختلف القطاعات، لإرساء ومناقشة خطط التنمية العالمية القادمة (2030-2045).

- الدعوة للبدء بتطوير خطة التنمية العالمية القادمة (2030-2045)، باستخدام أهداف التنمية المستدامة، والعمل ضمن منصة القمة العالمية للحكومات، كأساس للازدهار العالمي في المستقبل، ورسم خارطة طريق واضحة وفعالة، تضمن جودة الحياة والنمو الاقتصادي، وبتوازن لكافة الشعوب والمجتمعات، بما يضمن العيش الكريم للجميع.

يحتاج عالمنا إلى الاعتراف بأهمية إنشاء بنية تحتية لخطة التنمية العالمية المستقبلية. وتعد جلسات ولقاءات أهداف التنمية المستدامة 2045، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، فرصة هامة للمجتمع الدولي، للمشاركة في تصميم الأجندة العالمية لكافة دول العالم، والتأكيد على حرص خبراء العالم على فكرة التصميم التشاركي للأهداف، ومراجعة النتائج بصورة سنوية، وتغيير الأهداف ومؤشرات الأداء بناءً على الظروف والتغييرات العالمية. إنه من خلال التجارب والتعلم من الماضي، والعمل معاً من أجل المستقبل، بإمكان العالم توحيد الجهود، وتطوير برامج تنمية عالمية وشاملة، من خلال شراكات عبر الحدود.