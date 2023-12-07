اتصالات من إي آند تعلن مبادراتها لشبكة الاتصالات الخضراء

أعلنت اتصالات من إي آند اليوم عن مبادراتها لشبكة الاتصالات الخضراء التي تشمل الشبكات ومراكز البيانات للشركة في خطوة نحو تعزيز مبادرات وجهود الاستدامة.

ويأتي ذلك عقب إعلان إي آند التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كافة الأسواق التي تعمل بها للحد من الانبعاثات الكربونية ضمن (النطاقين 1و2) بحلول عام 2040، واستمراراً لما أعلنته سابقاً بالالتزام بتحقيق الحياد المناخي عبر عملياتها في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

وأطلقت اتصالات من إي آند في مدينة إكسبو دبي، أول موقع لشبكة الجيل الخامس بصفر انبعاثات كربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقنية (Massive MIMO)، انسجاماً مع التزامها بالمسؤولية البيئية والتميز التكنولوجي.

ويعمل موقع شبكة الجيل الخامس المدعوم بالكامل بالطاقة المتجددة، على موائمة الاستدامة مع التكنولوجيا اللاسلكية المتطورة، لتحسين السعة والتغطية وتجربة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، أدمجت اتصالات من إي آند موقع نفاذ راديوي صفر البصمة داخل شبكتها بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة الطاقة، والحفاظ على الموارد، بما يتوافق مع استراتيجية إي آند للاستدامة، ومبادرة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبهذه المناسبة، قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من إي آند: "نعتز بتنفيذ الحلول الخضراء في شبكاتنا ومراكز البيانات بنجاح، لا سيما في مدينة إكسبو دبي التي تستضيف مؤتمر الأطراف (COP28)، مما يبرهن التزامنا بموائمة التقدم التكنولوجي مع مسار الاستدامة، كما تعكس هذه الإنجازات جهود اتصالات من إي آند في تبني التقنيات الحديثة، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء، بما يعزز مكانتها في ريادة الابتكار، لتقدم نموذجاً متطوراً حول مساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في نشر الحلول التقنية الصديقة للبيئة".

من منظور مركز البيانات، قامت اتصالات من إي آند بتنفيذ العديد من المبادرات للحد من التأثير البيئي، تشمل تقليل استخدام الطاقة والماء، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وتقليل النفايات، واستخدام الطاقة المتجددة، وتنفيذ برنامج التقليل من الكربون، وتشجيع استعادة وإعادة تدوير وإعادة استخدام غاز التبريد.

وتلعب هذه المبادرات دور أساسي في تمكين إي آند من الوصول إلى أهدافها في الاستدامة.

والجدير بالذكر، قامت اتصالات من إي آند بالتركيز على تحديث الشبكة ونشر معدات وحلول أكثر كفاءة تعمل على تقليل استهلاك الطاقة بين 15 إلى 50 في المئة.

كما تستخدم اتصالات من إي آند أيضاً ميزات توفير الطاقة الذكية، مثل إيقاف تشغيل مكبر الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإيقاف تشغيل قنوات الراديو الذكية، والتي تتفاعل بذكاء مع متطلبات الشبكة دون المساس بتجربة المستخدم.

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