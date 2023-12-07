اقتحامات واشتباكات ومقتل فتى في الضفة

نفذت القوات الإسرائيلية، أمس، عمليات اقتحام في الضفة الغربية طالت مناطق عدة، قال التلفزيون الفلسطيني إن من بينها مدينة رام الله. فيما أصيب جنديان إسرائيليان في اشتباكات بمخيم طولكرم في الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً من عمال غزة القاطنين في بلدة فرعون جنوب طولكرم، ونقلت عن مصادر محلية أن القوات داهمت عمارة سكنية في الحي الشرقي للبلدة، ونفذت تلك الاعتقالات.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم من جهتها الغربية مدعومة بآليات عسكرية وجرافات وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين.

وقالت الوكالة إن القوات تمركزت في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت حصاراً مشدداً عليه، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الخروج، بينما حاصرت مخيم نور شمس ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية على طول شارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وسط تحليق المسيّرات في سماء المدينة.

وفي جنين، أوضحت الوكالة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرى وبلدات سيلة الظهر والعطارة وعرانة والجلمة وفقوعة والعرقة وزبوبا، وسيرت آلياتها في شوارعها، وشنت حملة اعتقالات.

وفي بلدة يعبد جنوب مدينة جنين قتلت القوات الإسرائيلية فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، وجرحت آخرين.

وفي جنوب الضفة، أشارت ((وكالة الأنباء الفلسطينية)) إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت عدداً من المنازل والمحال التجارية في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، ومنعت تنقل الفلسطينيين.

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