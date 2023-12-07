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مقتل 33 إرهابياً بعملية عسكرية في الصومال

12/7/2023 8:02:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد مسؤول صومالي بمقتل 33 عنصراً إرهابياً على أيدي القوات المسلحة الصومالية، وسط البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أمس، عن وكالة الأنباء الصومالية.

وقال المسؤول: إن الإرهابيين القتلى ينتمون لـ((ميليشيات)) على ارتباط وثيق بتنظيم ((القاعدة)) الإرهابي، حيث تمت تصفيتهم خلال عملية عسكرية، نفذتها القوات المحلية في مدينة حرر طيري، بولاية غلمدغ الإقليمية، وسط الصومال.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية قاد عمدة مدينة حرر طيري، محمد يوسف، العملية التي جرت في منطقة ((براغ غرغورتي))، التي كانت القاعدة الرئيسة للجماعات المسلحة.

وقال يوسف، خلال مقابلة مع وسائل إعلام صومالية، إن ((القوات المحلية تمكنت من قتل نحو 33 عنصراً من ((الميليشيات)) الإرهابية))، وأكد أن الجيش الصومالي يسيطر حالياً على المنطقة بعد عملية ناجحة.

وطبقاً للوكالة: ((يواصل الجيش، بالتعاون مع المقاومة الشعبية ملاحقة فلول ميليشيات المتمردين)).

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