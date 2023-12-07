مقتل 33 إرهابياً بعملية عسكرية في الصومال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفاد مسؤول صومالي بمقتل 33 عنصراً إرهابياً على أيدي القوات المسلحة الصومالية، وسط البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أمس، عن وكالة الأنباء الصومالية.
وقال المسؤول: إن الإرهابيين القتلى ينتمون لـ((ميليشيات)) على ارتباط وثيق بتنظيم ((القاعدة)) الإرهابي، حيث تمت تصفيتهم خلال عملية عسكرية، نفذتها القوات المحلية في مدينة حرر طيري، بولاية غلمدغ الإقليمية، وسط الصومال.
ووفق وكالة الأنباء الصومالية قاد عمدة مدينة حرر طيري، محمد يوسف، العملية التي جرت في منطقة ((براغ غرغورتي))، التي كانت القاعدة الرئيسة للجماعات المسلحة.
وقال يوسف، خلال مقابلة مع وسائل إعلام صومالية، إن ((القوات المحلية تمكنت من قتل نحو 33 عنصراً من ((الميليشيات)) الإرهابية))، وأكد أن الجيش الصومالي يسيطر حالياً على المنطقة بعد عملية ناجحة.
وطبقاً للوكالة: ((يواصل الجيش، بالتعاون مع المقاومة الشعبية ملاحقة فلول ميليشيات المتمردين)).
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