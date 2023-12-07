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روسيا ترفض اتهامات بريطانيا بالتدخل في شؤونها الداخلية

12/7/2023 8:02:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت السفارة الروسية في لندن، أمس، في تعليق على الاتهامات الأخيرة الموجهة إلى موسكو بشأن التدخل ((المزعوم)) في الشؤون الداخلية البريطانية، بأنه في غياب أدلة ملموسة، لا يوجد أدنى سبب للوثوق في مثل هكذا ادعاءات، بحسب ما أوردت وكالة أنباء ((سبوتنيك)) الروسية.

جاء في تعليق السفارة: ((رداً على ذلك (الاتهامات)، ذكرنا أنه في غياب أدلة ملموسة، ليس لدينا أدنى سبب للوثوق في هذه الادعاءات، وذكرنا أنه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عرضت روسيا، مراراً وتكراراً، أنه على لندن إقامة حوار مهني بخصوص الحوادث المثيرة للقلق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع ذلك، رفض الجانب البريطاني مقترحاتنا في كل مرة)).

وقالت لندن، إن أجهزة الاستخبارات الروسية، قامت بمحاولات متكررة، لشن هجمات إلكترونية، استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى، وشركات مهمة، من أجل الحصول على معلومات، واستخدامها ((للتدخل في السياسة، والعمليات الديمقراطية في بريطانيا)).

ووفق وزارة الخارجية البريطانية، فإن ((بعض الهجمات أدت إلى تسريب وثائق، لكن محاولات التدخل لم تكن ناجحة)).

علاوة على ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على اثنين من الروس، بالقول أنهما مرتبطان بمجموعة ((كاليستو))، المسؤولة عن تنفيذ هجمات إلكترونية، فيما تم إدراج أحدهما على قائمة العقوبات، بصفته ضابط مخابرات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

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