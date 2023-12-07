خانيونس تضع أمريكا وإسرائيل على مسار تصادمي

رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، لتقديم مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، فيما تضع العملية العسكرية الإسرائيلية في خانيونس، واشنطن وتل أبيب في مسار تصادمي، بعدما دعت الإدارة الأمريكية إسرائيل إلى تقليل الضحايا المدنيين، وتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

ويتضمن مشروع القانون في مجلس الشيوخ تمويلاً لإسرائيل وأوكرانيا، لكنه لا يتضمن أموالاً كافية لأمن الحدود، وهو مطلب الجمهوريين في الكونغرس، الذين قالوا إنهم لن يدعموا مساعدات إضافية لأوكرانيا دون فرض قيود إضافية على الهجرة، خصوصاً على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وتضمنت حزمة الإنفاق البالغة 111 مليار دولار المعروضة على مجلس الشيوخ 50 مليار دولار لأوكرانيا، كما نص على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، التي تشن حرباً على غزة.

إلى ذلك، قالت قالت صحيفة ((وول ستريت جورنال)): إن العملية العسكرية الإسرائيلية في خانيونس جنوب قطاع غزة، تضع إسرائيل على مسار تصادمي مع الإدارة الأمريكية، التي دعت إسرائيل إلى تقليل الضحايا المدنيين، وتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، والتقيد بهدف أكثر محدودية للحرب يتمثل في ((الإطاحة بحركة حماس من السلطة في القطاع)).

وباتت خانيونس، التي كانت موطناً لـ400 ألف نسمة قبل الحرب، مكتظة مع تضاعف هذا الرقم على أقل تقدير، بعدما فر سكان شمال غزة المدمر إلى الجنوب، وكثفت إسرائيل، منذ انتهاء الهدنة الجمعة الماضية، من حملة القصف الجوي على المدينة وجنوب غزة بشكل عام، وبدأت عملية برية كبيرة، وحاصرتها بعشرات الدبابات والآليات، وأمرت السكان بمغادرتها، لتبدأ رحلة نزوح جديدة لسكان غزة، الذين نزح بعضهم أكثر من 4 مرات بالفعل.

وأشارت ((وول ستريت جورنال)) إلى أن على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستقرر مواصلة شن حرب تقليدية ضد الجنوب تستخدم فيها الضربات الجوية، والقوات البرية، والمدفعية التي ((شلت قدرة حماس على القتال))، وأوقعت ضحايا بين المدنيين، أو أن تبدأ في الانتقال إلى عملية محدودة.

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