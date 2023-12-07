الأمم المتحدة: نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

أظهر تقرير أممي حديث أن نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث إن ما يقارب من نصف عدد السكان (نحو 17 مليون نسمة) غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.

وقدر أن أكثر من 200 ألف طفل في اليمن يواجهون فقد علاج سوء التغذية خلال ديسمبر الجاري، بفعل توقف المساعدات في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة (WFP) أنه رغم تحسن الأمن الغذائي بشكل طفيف خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بسابقه سبتمبر، وبأكتوبر 2022، إلا أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن.

وأضاف التقرير: إن المسح الذي أجراه برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة أظهر أن نحو 51 % من الأسر في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً (IRG)، و46 % في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، خلال أكتوبر الماضي.

كما بينت نتائج المسح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل العائق الرئيس أمام عدم تمكن معظم الأسر من الحصول على الغذاء الكافي، بالرغم من انخفاض أسعار الوقود، وأيضاً انخفاض مؤشر ((الفاو)) العالمي لأسعار الغذاء في أكتوبر الماضي 0.5 % عن سبتمبر السابق له.

وأوضحت النتائج أن الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء تجاوزت 40 %، أي عتبة ((مرتفعة جداً))، في 17 من أصل 22 محافظة يمنية، كانت أعلاها في البيضاء (73 %)، تليها لحج (66 %)، ثم الجوف (63 %)، والضالع (62 %).

ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة فإن معدل انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال مرتفعاً جداً، حيث ((أشار (مؤشر الجوع العالمي 2023) إلى أن البلاد تحتل ثالث أعلى درجة في العالم هذا العام)).

ويواصل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مساعدة 13 مليون يمني في كل دورة توزيع، وفقاً لخطة التنفيذ حتى نهاية أكتوبر الماضي، لكن بحصص غذائية مخفضة (تعادل 41 % من سلة الأغذية القياسية لكل دورة).

ونبه التقرير إلى أنه تم تمويل 11 % فقط من خطة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، القائمة على الاحتياجات، للفترة من ديسمبر الجاري، لغاية مايو المقبل.

في الغضون، ووفق التقرير، فإن 30 % من الأطفال، الذين يعانون سوء التغذية، سيفقدون خلال ديسمبر الجاري علاج سوء التغذية الحاد المعتدل المنقذ للحياة، إذ بلغ عددهم 202 ألف طفل، بينما أكد التقرير أن 7.8 ملايين يمني حصلوا على مساعدات البرنامج في دورة أكتوبر الماضي، كما أن 6.1 ملايين يمني يعيشون في حالات الطوارئ الرابعة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، و3.5 ملايين يعانون من سوء التغذية الحاد.

وبين التقرير أن الاستهلاك الغذائي غير الكافي ارتفع نقطتين مئويتين (47 %)، فيما أرسل البرنامج مساعدات غذائية تكفي 434 ألف طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة، وساعد نحو 7.8 ملايين في أنشطته خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير الأممي ساعد البرنامج 1.7 مليون طالب في إطار برنامج التغذية المدرسية، حيث تم تنفيذ التغذية المدرسية في 4382 مدرسة، ضمن 84 منطقة في 19 محافظة، وقدّم وجبات طازجة لـ26800 طالب في 13 مدرسة داخل عدن، و11 مدرسة في صنعاء.

وذكر البرنامج أن آلية الاستجابة السريعة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، و((يونيسيف))، ساعدت 24600 يمني، يشمل ذلك الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، والنزوح الناجم عن الأوضاع الأمنية في اليمن.

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