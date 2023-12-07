الأمن الروسي يعتقل متهماً فجَّر قطاري شحن منتجات بترولية

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي مواطناً من بيلاروس (52 عاماً) بتهمة تفجير قطاري شحن في منطقة أومسك بسيبيريا في أواخر نوفمبر الماضي.
وذكر جهاز الأمن الاتحادي أن الرجل نفَّذ الهجمات على قطارين ينقلان منتجات بترولية بإيعاز من أجهزة الأمن الأوكرانية كجزء من حملة لتخريب المجهود الحربي الروسي.
ونشرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية مقطعاً من شريط استجواب بالفيديو يعترف فيه رجل مجهول الهوية بمسؤوليته عن الهجمات على خط بايكال-أمور الرئيس.
ويفترض أن الرجل تصرف بدعم من مشتبه به آخر من بيلاروس، يعيش في ليتوانيا.
وعزت وسائل الإعلام الأوكرانية مسؤولية الهجمات إلى جهاز الأمن السري في كييف نقلاً عن دوائر أمنية.
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي، فإنهم يحققون الآن فيما إذا كان المشتبه به مسؤولاً أيضاً عن هجمات أخرى مماثلة.
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