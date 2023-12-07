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الأمن الروسي يعتقل متهماً فجَّر قطاري شحن منتجات بترولية

12/7/2023 8:02:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي مواطناً من بيلاروس (52 عاماً) بتهمة تفجير قطاري شحن في منطقة أومسك بسيبيريا في أواخر نوفمبر الماضي.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي أن الرجل نفَّذ الهجمات على قطارين ينقلان منتجات بترولية بإيعاز من أجهزة الأمن الأوكرانية كجزء من حملة لتخريب المجهود الحربي الروسي.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية مقطعاً من شريط استجواب بالفيديو يعترف فيه رجل مجهول الهوية بمسؤوليته عن الهجمات على خط بايكال-أمور الرئيس.

ويفترض أن الرجل تصرف بدعم من مشتبه به آخر من بيلاروس، يعيش في ليتوانيا.

وعزت وسائل الإعلام الأوكرانية مسؤولية الهجمات إلى جهاز الأمن السري في كييف نقلاً عن دوائر أمنية.

وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي، فإنهم يحققون الآن فيما إذا كان المشتبه به مسؤولاً أيضاً عن هجمات أخرى مماثلة.

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