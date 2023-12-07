الحرب في غزة على طاولة مجلس الأمن الدولي مجدداً اليوم

يعتزم مجلس الأمن الدولي، اليوم، بحث الحرب في غزة من جديد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنه من المقرر أن يبدأ الاجتماع الساعة 10 صباحاً (1500 بتوقيت غرينتش).

وقدَّمت الإمارات العربية المتحدة مسوَّدة مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف لإطلاق في غزة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أن دولة الإمارات قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية.

وقال سموه، أمس، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «قدمت دولة الإمارات مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية، استجابةً للوضع الكارثي في القطاع، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق».

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