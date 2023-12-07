عبدالله المري يتفقد مبادرات شرطة دبي الصديقة للبيئة في «COP28»

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة، في مؤتمر COP28، واطلع خلال جولته على أحدث المشاريع والمبادرات الصديقة للبيئة، مؤكداً حرص شرطة دبي على تبني مشاريع ومبادرات من شأنها الخروج بنتائج نوعية لحماية كوكبنا من خطر التغيّر المناخي، وفق الرؤية الاستشرافية والاستراتيجية للقيادة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن مشاركة شرطة دبي بمنصة تعرض 12 مشروعاً بيئياً تؤكد نهجها الهادف والتزامها للمساهمة في حماية البيئة.

ونوه بجهود فرق العمل وحرصها على إبراز إنجازات شرطة دبي في أحد أهم المؤتمرات العالمية بشأن البيئة الحضرية وتغير المناخ، مؤكداً أن هذه الأحداث تعزز السمعة الدولية والمكانة الرائدة لدبي خصوصاً والإمارات عموماً.

واطلع معاليه على زوق شرطة دبي الذكي ((هداد))، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأول في العالم في بعض خصائصه، حيث يتمثل المشروع في صناعة زورق أمني ذكي بكوادر شابة إماراتية، يعمل بالطاقة النظيفة.

ويتميز الزورق بخاصية التحكم الذاتي، والرقابة الذاتية، والتحكم عن بعد، إضافة إلى الدور البيئي، حيث يسهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بقدر 5170 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

((ميراي)) الهيدروجينية

كما اطلع على دورية ((ميراي)) الهيدروجينية، وهي أول سيارة تسير بخلايا الوقود الهيدروجيني، ويكفيها 5 كيلوغرامات من الهيدروجين لتسير مسافة نحو 400 كيلومتر، ويصل مداها نحو 450 كيلومتراً. ويحركها محرك كهربائي تبلغ قدرته 114 كيلوواط ((153 حصاناً))، والحد الأقصى لعزم الدوران يبلغ 335 نيوتن/ متر. وهي تسرع من الصفر إلى 100 كيلومتر/الساعة خلال 9,6 ثوان. كما تصل أقصى سرعة لها إلى 178 كيلومتراً في الساعة.

وتتميز السيارة بأنها تخزن الهيدروجين في خزانين، كل منهما يتسع لـ2,5 كيلوغرام هيدروجين تحت ضغط يبلغ 700 بار ((ضغط جوي)) ويبلغ حجم خلايا الوقود نحو 37 لتراً، وتبلغ قدرتها 3,1 كيلوواط / لتر من حجم خلايا الوقود.

واطلع أيضاً على سيارة ((هامر)) الكهربائية GMC HUMMER EV، التي تتميز بنطاق قوة عزم تبلغ 15 ألفاً و592 نيوتن/‏‏‏متر، تنتجه المحركات الكهربائية الثلاثة في السيارة الجديدة، مما يضمن للسيارة القدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون ثلاث ثوانٍ فقط، وتم تجهيزها بحزمتي بطاريات بسعة 210 كيلوواط/ ساعة مع مدى سير يصل إلى 520 كلم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز