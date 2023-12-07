عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة حميد بن بدر العليلي

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشاعر والراوي حميد سيف بن بدر العليلي، والد كل من سيف وراشد وعلي وسلطان حميد بن بدر العليلي.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الراعفة بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ورافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز