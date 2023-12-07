جواد العناني وزير خارجية الأردن الأسبق: مؤتمر الأطراف فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاقات

أكد وزير الخارجية الأردني الأسبق، الدكتور جواد العناني، أن تكاتف الجهود على المستوى العالمي لمواجهة آثار التغير المناخي بات ضرورة، ولا وقت للتراخي أو إهمال هذه القضايا، فالبشرية بمجملها باتت تواجه أخطاراً متعددة جراء هذه التغيرات، ويعد مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، الذي تستضيفه الإمارات، فرصة جيدة لإجراء التفاهمات، والتوصل إلى اتفاقات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

خطوة مهمة

وأضاف العناني في تصريحات لـ ((البيان))، أن استضافة الإمارات لهذا المؤتمر العالمي، هو خطوة في غاية الأهمية، ونجاح هذا المؤتمر، وما سينتج منه، سيكون لها نتائج إيجابية، ليس فقط على الدولة المستضيفة فقط، وإنما على العالم العربي، ومن المعروف أن الإمارات لديها عدد من مشاريع الطاقة النظيفة المتجددة، فضلاً عن دعمها لمسار الاستدامة، بما يعزز هذا التوجه.

وبيّن أن للتغيرات المناخية أضراراً مختلفة، وهي أضرار من الممكن أن تهدد جميع دول العالم، ولكن آثار هذه الأضرار، تكون على الدول النامية بشكل أكبر، والتداعيات لا حصر لها، فهي تهدد البنية التحتية للدول، وكذلك تحفز الهجرات واللجوء، وتؤثر في أغلب القطاعات، مثل القطاع الصحي، نتيجة ظهور أمراض جديدة مختلفة، فضلاً عن أن ندرة الأمطار وكثافتها بأماكن محددة، وإصابة الأماكن الأخرى بالجفاف، كلها أمور تؤدي لا محالة إلى تهديد قطاع الزراعة والأمن الغذائي بالمجمل، وغيرها من نتائج يجب الوقوف عندها.

وتابع: في هذا العام، رأينا عدداً كبيراً من الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات وغير ذلك، ومن المتوقع أن استمرار العالم على ذات النهج، أن يزيد من حدة هذه الأحداث التي تؤثر في الإنسان وفي مختلف المخلوقات، وتؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي.

وختم قائلاً: من المهم التأكيد على أهمية تلافي الحروب، للحفاظ على الحياة الإنسانية، والأخطار البيئية الناتجة عنها، وما ينجم عن استخدامات الأسلحة الضارة بالبيئة.

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