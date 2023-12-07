مسؤول روسي: التعاون الدولي ضروري لتحقيق أهداف المناخ العالمية

أعرب فلاديمير إليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها المتميز لـ ((COP28))، مسلطاً الضوء على كفاءة إدارة الحدث ومحتواه الموضوعي.

واستعرض في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش الحدث العالمي المشاركة الفاعلة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية في المؤتمر، مشيراً إلى القبول المتزايد لبعض المقترحات الروسية، لا سيما المبادرة التي تدعو إلى زيادة استخدام الطاقة النووية.

كما سلط إليتشيف الضوء على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها روسيا نحو التخفيف من آثار تغير المناخ والاستدامة، مؤكداً مجدداً على استراتيجية بلاده للتنمية منخفضة الانبعاثات على المدى الطويل وهدفها الوطني المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ولفت إلى الجهود الجارية لتحسين كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، مستشهداً ببرنامج الدولة لترشيد ورفع كفاءة الطاقة.

وختم إليتشيف تصريحه بالقول: ((في حين تتحمل كل دولة مسؤولية وضع مسارها الوطني الخاص لتحقيق التوازن العالمي في الانبعاثات والامتصاص، فإننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن التعاون الدولي ضروري لتحقيق أهداف المناخ العالمية والوطنية بنجاح)).

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