قنصل الدنمارك في دبي: ملتزمون بتحقيق الاستدامة

أكّد لارس ستين نيلسن، القنصل العام للدنمارك في دبي ورئيس بعثة وزارة الخارجية الدنماركية إلى الدولة ، التزام بلاده بتحقيق الاستدامة، مسلطاً الضوء على خططها وجهودها التعاونية في هذا المجال، فضلاً عن مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28.

وقال إن الدنمارك باتت معروفة بتقدمها في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة، وسعيها الحثيث نحو مستقبل أكثر استدامة، مستشهداً بالقانون الطموح الذي أطلقته الدنمارك بشأن المناخ ويتلخص بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 % بحلول عام 2030.

تعاون

وسلّط نيلسن الضوء على التعاون الوثيق ما بين الحكومة الدنماركية والقطاع الخاص وجهات البحث والتطوير لتحقيق هذه الأهداف. وأوضح أن التزام الدنمارك بالمشاريع المستدامة يمتد خارج حدودها، ليصل إلى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأكد على أهمية التعاون والشراكات الدولية في هذا المجال، لا سيما مع دولة الإمارات، حيث تشارك الدنمارك بفاعلية في تبادل خبراتها في الزراعة المستدامة، ومعالجة هدر الطعام، وتعزيز التقنيات الصديقة للبيئة.

وفي حديثه عن البصمة الكربونية للدنمارك، قال: ((كان تركيز الدنمارك بداية منصباً على إزالة بصمتنا الكربونية، لكننا الآن نتقدم في عملية التقاط الكربون عبر إقامة مشاريع تجريبية لتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض)).

وتطرق إلى رؤية الدنمارك بعيدة المدى فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، مشدداً على أهمية تمويل المبادرات على الصعيد العالمي. كما سلّط الضوء على تجربة الدنمارك التاريخية، موضحاً أن التكاليف الأولية لاستخدام طاقة الرياح أعلى من تكلفة استخدام الوقود الأحفوري، ولكن بمرور الوقت وبمساندة الجهود الاستثمارية، أصبحت أكثر فعالية من حيث التكلفة والاستدامة.

وحول مشاركة بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ((COP28))، قال إن رئيس وزراء الدنمارك والعديد من الوزراء حضروا هذا الحدث التاريخي في دبي، حيث تهدف بلاده إلى المساهمة في المناقشات حول الخسائر والأضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ، ومضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، مؤكداً التزام الدنمارك بتمويل المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق مستقبل مستدام.

واختتم لارس ستين نيلسن، تصريحه بالقول: تتطلّع الدنمارك للتعاون ومشاركة خبراتها مع دول العالم. إن التزامنا بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتبني التقنيات المبتكرة وعقد الشراكات المتينة مع دول رائدة كدولة الإمارات ما هو إلا تجسيد لتفانينا في خلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز