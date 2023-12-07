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منصور بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليمن سبل تعزيز العلاقات

12/7/2023 8:02:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) الذي تستضيفه الدولة حالياً.

بحث

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في جميع المجالات، بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الشقيقين.

تعزيز

كما تطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة على أجندة ((COP28)) ودورها في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.

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