سعود القاسمي: الابتكارات التكنولوجية تعزز الاستدامة ومواجهة تغير المناخ

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية الابتكارات التكنولوجية والرقمية في تعزيز الاستدامة، والحد من التغير المناخي، بالإضافة إلى دورها في إعطاء دفعة قوية للجهود الدولية الرامية للحفاظ على الموارد الطبيعية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال الزيارة، التي قام بها سموه، أمس، يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، الذي يعقد في مدينة ((إكسبو دبي))، وتستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر الجاري.

كما أكد سموه أن العمل على مواجهة تغيرات المناخ في العالم تُعد فرصاً لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، وانطلاقاً من هذا النهج الراسخ فإن رأس الخيمة تولي الاستدامة أهمية كبرى، وتضع ممارساتها في جميع مبادراتها الحكومية. جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح ((منتدى المواطن العالمي)) برأس الخيمة، الذي ينعقد في الإمارة للعام الثالث على التوالي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من المسؤولين، والشخصيات المؤثرة.

هدف عالمي

وخلال زيارته لمؤتمر ((COP28)) أشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالمشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر من دول العالم المختلفة، ما يؤكد نجاح دولة الإمارات في حسن تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي، مشيراً سموه إلى أن ((COP28))، يؤكد التزام الدولة بمسار التنمية المستدامة، وبقيادة الجهود الدولية من أجل الخروج بنتائج ومخرجات تسهم في تعزيز التعاون الدولي، من خلال العمل على إبراز المبادرات المبتكرة البيئية، وتعزيز آليات المشاركة الفاعلة لدول العالم، من أجل هدف عالمي مشترك، وهو مواجهة تحديات المناخ.

وشملت جولة سموه زيارة مشروع ((بليستوسين بارك)) في مركز التكنولوجيا والابتكار في المنطقة الخضراء، الذي يعرض أبرز الرؤى والأفكار، من خلال تقنيات تكنولوجيا رقمية تقدم حلولاً مبتكرة، تدعم أهداف ((COP28))، في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وتحفز التعاون المشترك من أجل الحفاظ على كوكب الأرض، وتعزز أهداف التنمية المستدامة في العالم.

وتعرف سموه خلال زيارته عدداً من الأجنحة والفعاليات المصاحبة للمؤتمر، إلى أحدث الابتكارات المعروضة في المجال البيئي والتنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وعلى أهم المبادرات التوعوية، التي تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضية التغير المناخي.

تمكين الشباب

وأثناء حضوره افتتاح ((منتدى المواطن العالمي)) برأس الخيمة، أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن رأس الخيمة ملتزمة بالعمل من أجل هدف دولة الإمارات الرامي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتدرك أهمية تمكين الشباب، وتعزيز قدراتهم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، التي تساعدهم على تبني نهج الاستدامة في كل نشاط أو عمل يقومون به من أجل أوطانهم ومجتمعاتهم لدعم الجهود العالمية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة.

وأضاف سموه: ((نؤمن في رأس الخيمة بأن العمل المناخي يمثل فرصة لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام لجميع أبناء الوطن، وانسجاماً مع ذلك فإن جميع خططنا ومشاريعنا الحالية والمستقبلية تركز على التنمية المستدامة، والحفاظ على مواردنا الطبيعية)).

وأوضح سموه: ((ندرك أهمية تسريع وتوحيد الجهود والتعاون مع مختلف الشركاء حول العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ، وإيماناً بذلك نعمل على الاستثمار في شبابنا، ليصبحوا مواطنين مسؤولين، وقادة يصونون ويحمون بيئتنا ومواردنا الطبيعة ومكتسباتنا الوطنية، من خلال تزويدهم بأفضل المناهج التعليمية المبتكرة، التي تركز على تثقيف أبنائنا بأهمية البيئة، والحفاظ عليها منذ مراحل طفولتهم المبكرة)).

وأشار سموه إلى أنه وبالتزامن مع اجتماع العالم في دولة الإمارات بمؤتمر الأطراف ((COP28)) لوضع أجندة العمل المناخي في مقدمة الأولويات نؤكد للجميع أن رأس الخيمة شريك فاعل في هذه الجهود العالمية، فنحن نؤمن بقوة التغيير، وروح الإنسانية، وقيمة التعاون الدولي.

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