«COP28».. وزارة الدفاع تطلق استراتيجية القوات المسلحة للتغير المناخي

أطلقت وزارة الدفاع، أمس، بمقر انعقاد مؤتمر الأطراف ((COP28))، في مدينة إكسبو دبي، استراتيجية القوات المسلحة للتغير المناخي الأولى على مستوى المنطقة.

وحضر حفل إطلاق الاستراتيجية في بيت الاستدامة بالمنطقة الخضراء في ((COP28))، معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((COP28))، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين وكبار الضباط في وزارة الدفاع.

وشهد حفل إطلاق الاستراتيجية عرض فيلم قصير، يوضح جهود وزارة الدفاع في الاستدامة، فيما استعرضت فاطمة الدهماني مراحل إعداد الاستراتيجية، والإطار الاستراتيجي لتنفيذها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتحقيق ودعم جهود الحياد المناخي في الدولة، وحمايتها، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتركز الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسة، بُنيت على أفضل الممارسات العالمية والوطنية، وتطلعات الأطراف المعنية، وتهدف إلى تعزيز التزام القوات المسلحة بخفض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع المشاركة الفاعلة على جميع المستويات في التوجه نحو التحول المستدام، وبناء على الأهداف الرئيسة، تم تحديد المستهدفات، ووضع المبادرات التي ستسهم في تنفيذ وتحقيق الاستراتيجية.

محاور

وتشمل محاور الاستراتيجية ((الاستحواذ المستدام والمعدات الخضراء، والبنية التحتية والطاقة المستدامة، وإدارة النفايات، والثقافة والتواصل والمشاركة، والقدرة على التكيف))، بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة الدفاع في التحول المستدام، وتحقيق التوازن بين الدفاع عن المصالح الوطنية وحماية البيئة لقوات مسلحة مستدامة.

وقال العميد الركن عبد الله المراشدة مدير مديرية السلامة والبيئة في وزارة الدفاع، إن قيادتنا الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بالبيئة، منذ تأسيس الدولة، على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، الذي مُنح أكثر من وسام من جهات دولية مرموقة، بوصفه رجل البيئة الأول، وعلى نهج الوالد المؤسس، جعل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة ((حفظه الله))، من العمل المناخي واجباً ثابتاً، يلتزم الجميع في دولة الإمارات بالانخراط فيه بجدٍّ ووعي، حيث قال سموه خلال إعلانه عام 2023 عاماً للاستدامة.. إن ((تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.. وأدعو مجتمعنا إلى تبنّي أفكار جديدة، ومبادرات نوعية، تجسد الوجه الحضاري لبلادنا)).

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