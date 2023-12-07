الإمارات تقدم حلولاً استباقيةً ترسخ الاستدامة ومواجهة التداعيات المناخية

أكد شكري عيد، المدير العام لشركة ((آي بي أم)) في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان أن مؤتمر ((كوب 28)) يهدف إلى التوصل إلى إجماع حكومي في شأن سياسات المناخ، لافتاً إلى أن الإمارات دولة رائدة في مجال الطاقة والاستدامة، وتدعم باستمرار أجندة المناخ العالمية. ونظراً لموقعها في المنطقة، فهي تدرك تحديات تغير المناخ وتقدم حلولاً استباقية في هذا المجال.

وقال لـ((البيان)): إن التكنولوجيا تؤدي دوراً مهما في في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإن للبيانات والذكاء الاصطناعي دوراً كبيراً في مكافحة تغير المناخ إذ تقوم التقنيات والخبرات الاستشارية بمساعدة المؤسسات على ضخ البيانات والذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، ما يزيد الإنتاج، والمساعدة على تلبية المتطلبات التنظيمية، والحد من النفايات والانبعاثات، فعلى سبيل المثال، لا الحصر تقوم ((آي بي أم)) بتقديم دعم في مجالات إزالة الكربون، وانتقال الطاقة، ودعم الانتقال بطريقة عادلة، وسلاسل الإمداد المرنة. وأشار إلى أن الشركة أطلقت برنامج مسرع الاستدامة للعمل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم المجتمعات الهشة والأكثر تأثراً بتغير المناخ عبر تنمية وتوسيع نطاق مشروعاتهم باستخدام تكنولوجيات ((آي بي أم)) مثل حلول البيانات والذكاء الاصطناعي.

وعبر شكري عيد عن فخر ((أي بي أم)) بالمشاركة في ((كوب 28)) شريكاً استراتيجياً لتسليط الضوء على التزامها التأثير الاجتماعي والبيئي عبر سنوات من البحث والالتزامات البيئية، وقال: يؤكد حضور ((آي بي أم)) في مؤتمر الأطراف التزامنا الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا من أجل إيجاد حلول مستدامة، وندرك أهمية التعاون في مواجهة التحديات العالمية. وفي (كوب 28 )، تتعاون الشركة مع مختلف أصحاب المصلحة، ومن ذلك الحكومة والشركات على تطوير حلول تعاونية تتوافق مع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030 والتي تسهم في جهود الاستدامة العالمية الأوسع، كما ينسحب التزام الشركة تجاه الدولة في شراكاتها المستمرة وتعاونها مع المؤسسات المحلية، ودعم رؤية الإمارات لمستقبل مستدام بجلب التقنيات والحلول المتطورة إلى المنطقة.

وأضاف قامت ((آي بي أم)) بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للجغرافيا المكانية للحد من الانبعاثات الغازية، وتخطيط الجزر الحرارية الحضرية، وإعادة التشجير وتعزيز مرونة المناخ، وتمثل هذه النماذج التي يتم تدريبها على المعلومات الجغرافية المكانية مثل صور الأقمار الصناعية، فرصة فريدة لمكافحة تغير المناخ لأنه بعكس نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية المصممة لمهام متخصصة، فإن نماذج الأساس الجغرافي المكاني، التي تشمل بيانات الأقمار الصناعية والطقس، تعمل على توفير تمثيلات معرفية باستخدام كميات ضخمة من البيانات المرتبطة بالمناخ والتي تتيح الاكتشاف السريع للرؤى والحلول البيئية، كما أعلنت ((آي بي أم)) شراكة جديدة مع جامعة الشارقة تشمل تقديم حلول مياه مستدامة سيتم توسيع نطاقها عبر برنامج ((آي بي أم)) الخاص بالاستدامة لإفادة المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وستقوم جامعة الشارقة ببناء نموذج وتطبيق لرصد والتنبؤ بظروف التوصل إلى المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وتابع: نتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي على دعم استراتيجيته الخاصة بالنمو، وتعزيز بصمته الرقمية وبناء استراتيجية مستدامة عبر مختلف عملياته، ويتيح هذا التعاون للمركز الاستفادة من قدرات إدارة مصادر التطبيقات التي يوفرها برنامج Turbonomic لأتمتة العمليات وتحسين أداء البنية التحتية الرقمية وتقليل التكاليف.