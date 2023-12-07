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«دوكاب» تستشرف «قادة المستقبل في عصر الرقمنة»

12/7/2023 8:02:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضافت مجموعة ((دوكاب)) حلقة شبابية بعنوان ((قادة المستقبل في عصر الرقمنة))، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كشريك رئيسي لها، حيث التقى فيها الشباب المشاركون مع محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((دوكاب)).

وأدارت الجلسة ميثاء شعيب، نائب الرئيس، للاتصال المؤسسي في مجموعة ((دوكاب))، وتم مناقشة مواضيع متنوعة منها ضرورة تبني القادة نهج يتمحور حول الإنسان في أسلوب قيادتهم، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز الاتصال الإنساني بدلاً من أن تحل محله مستقبلاً، وسُبل استخدام التطورات التكنولوجية لتعزيز الاستدامة.

وقال محمد المطوع: نؤمن في ((دوكاب)) بأن الشباب هم قادة الغد، وأن إشراكهم في مواجهة التحديات والفرص المستقبلية يبدأ من الآن. فنحن بحاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى قادة مستشرفين للمستقبل ولديهم فكر إبداعي، قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العالم. وأوضح أنه من الضروري أن يولي القادة اهتماماً أكبر للذكاء العاطفي، ذلك أن مراعاة مشاعر أفراد الفريق يبني معهم صلات لا يمكن للتكنولوجيا أن تحل محلها.

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