الإمارات تطلق مبادرة «صفر نفايات»

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة و((تدوير)) الإطلاق الرسمي لمبادرة ((صفر نفايات)) في مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، وذلك في خطوة تاريخية تهدف إلى توحيد جهود دول العالم وتعزيزها في مجال إزالة الكربون الناتج عن قطاع النفايات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري، ما يعكس التزام الإمارات بتحقيق مستهدفات الاستدامة.

جاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، بما يعكس حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي وإيجاد الحلول المبتكرة للحد من ظاهره تغير المناخ، إذ اعتلت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة المنصة في مؤتمر الأطراف للإعلان عن الإطلاق الرسمي للمبادرة وتولي رئاستها لدفع أهدافها الطموحة إلى الأمام.

شركاء

وقالت معاليها: تشرفت وزارة التغير المناخي والبيئة بالعمل مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) لإطلاق هذه المبادرة. واليوم في ((كوب 28))، نتواصل مع جميع الشركاء للتعاون وتفعيل حلول قابلة للتطوير لإزالة الكربون من سلسلة قيمة إدارة النفايات. ويرتبط هذا بشكل مباشر بأحد ركائز التنفيذ الرئيسية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين - وهو وضع الحياة وسبل العيش في قلب عملية المناخ.

وأضافت: تسعى المبادرة الطوعية، الأولى من نوعها في العالم، إلى خفض انبعاثات القطاع بما يتماشى مع اتفاق باريس وتوجهات الاقتصاد الدائري. ومن خلال ذلك، نهدف إلى مناقشة جميع الحلول الممكنة بدءاً من تقليل النفايات، إلى تطوير البنية التحتية لتحويل النفايات إلى طاقة، ووصولاً إلى التحول نحو الاقتصاد الدائري.

خطوة مهمة

من جانبه، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ((تدوير)): يشكل هذا التعاون خطوة مهمة في إطار جهودنا الرامية إلى مواجهة تحديات التغير المناخي، إذ تعتبر مبادرة ((صفر نفايات)) منصة للحوار وزيادة الوعي بأهمية إيجاد الحلول للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع النفايات. وبشراكتنا مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة رونالد برجر، نتطلع إلى إحداث التغيير الإيجابي والإسهام في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للجميع.

بدوره، قال هاني طعمة، الشريك الإداري في شركة ((رونالد برجر الشرق الأوسط)): تشكل المبادرة علامة فارقة في مسيرتنا التي تلتزم بإيجاد حلول مستدامة لتقليل البصمة الكربونية الناتجة عن قطاع إدارة النفايات، ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحويل أزمة النفايات العالمية إلى فرصة للنمو والتجديد والمرونة، وخصوصاً في ضوء انعقاد مؤتمر ((كوب 28)) الذي يشكل منصة مناسبة لتسليط الضوء على أهمية إيجاد حلول مبتكرة. نتطلع للمساهمة في عالم أكثر اخضراراً واستدامة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة ((تدوير)).

جلسات نقاشية

وسوف تستضيف المبادرة، تحت إشراف وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة ((تدوير))، جلسات نقاشية وورش عمل وبرامج توعية لمختلف الشركاء من كل دول العالم، وذلك لتسليط الضوء على مستهدفات الاقتصاد الدائري، والإدارة المستدامة للموارد، وأحدث الابتكارات في مجال إدارة النفايات وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.

وتركز المبادرة على التحديات التي يواجهها قطاع إدارة النفايات، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتغير المناخ، كما ستعمل على تعزيز الحلول لإزالة الكربون على مستوى العالم من خلال جذب الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وتعزيز الأطر التنظيمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تسليط الضوء على قطاع إدارة النفايات، بصفته أحد أبرز القطاعات التي تؤدي دوراً رئيسياً في الحد من ظاهرة تغير المناخ في العالم، إذ تستهدف المبادرة إلى دعوة منظومة إدارة النفايات بأكملها لرفع سقف تطلعاتها، والعمل على تحقيق نتائج إيجابية وملموسة، ما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والحد من ظاهرة تغير المناخ والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.