«الإمارات دبي الوطني» و«سراج باور» يتعاونان لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة ((سراج باور)) الإماراتية المتخصصة في تزويد حلول الطاقة الشمسية الموزّعة في المنطقة، بهدف توفير طاقة متجددة ومستدامة في موقعين رئيسيين للبنك بالاستفادة من أنظمة طاقة شمسية تبلغ استطاعتها الإجمالية 1.2 ميجاواط. يمثل توقيع الاتفاقية، الذي تم ضمن المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، خطوة تؤكد التزام البنك بمبادئ الاستدامة وتنسجم مع رؤية الإمارات ومساعيها الطموحة لبناء مستقبل صديق للبيئة.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: انطلاقاً من إدراكنا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي في دعم توليد الطاقة النظيفة، فإننا نتطلع لاستكشاف مختلف الحلول التي من شأنها تعزيز التزامنا تجاه حماية الموارد والحد من بصمتنا البيئية. كما تُمهد هذه الشراكة الطريق أمام تطوير حلول الطاقة المتجددة الفاعلة والمؤثرة، بالتوازي مع جهودنا ومحادثاتنا الهادفة إلى بناء مستقبل مستدام تحت مظلة ((كوب 28)).

من جهته، قال محمد عبدالغفار حسين، رئيس مجلس إدارة ((سراج باور)): نلتزم في ((سراج باور)) بتسهيل التحول السلس نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دعم مثل هذه المؤسسات في سعيها لتخفيض بصمتها الكربونية.