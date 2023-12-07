«تريندز»: التوسع في نهج المدن الذكية المستدامة بات ضرورياً

أكد مركز ((تريندز)) للبحوث والاستشارات، أن التوسع في نهج المدن الذكية المستدامة أصبح أمراً ضرورياً وملحاً، في الوقت الذي يعاني فيه العالم تنامي ظواهر التغير المناخي، مشيراً إلى أن المدن الذكية يمكنها مواجهة تحديات المناخ، وتعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي ودعم التطور الحضري، من خلال انتهاج الأساليب والمعايير المستدامة.

ورأى المركز أن مفهوم مدن المستقبل الذكية والمستدامة أصبح متداولاً وهدفاً لكثير من الحكومات الساعية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لمواطنيها. وتابع: ((نحن بحاجة إلى إنشاء مدن ليست مستدامة فحسب، بل قادرة على الصمود أمام التحديات المستقبلية المتغيرة)).