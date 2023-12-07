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سهيل المزروعي: العالم بحاجة للتخلص تدريجياً من الفحم

12/7/2023 8:02:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن العالم بحاجة إلى التركيز على التخلص تدريجياً من الفحم. جاء ذلك في تصريحات على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28)).

وأضاف المزروعي: ((لا أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لأن التقنيات تتحسن أيضاً. ماذا لو كان لدينا في المستقبل تكنولوجيا تزيل جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً مثل أي نوع آخر من الوقود؟ لماذا نحاربه قبل أن يكون لدينا البديل)).

وأكد معاليه الدور المهم للطاقة النووية في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة في الإمارات، مسلطاً الضوء على حقيقة أن محطات براكة للطاقة النووية تقوم بدور أساسي في عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وتوفير الطاقة المستدامة في الدولة.

وأضاف معاليه: باتت الإمارات تمثل نموذجاً ريادياً في تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية في كل قطاعاتها والنمو الاقتصادي، والالتزامات المناخية والبيئية، حيث حجزت لنفسها مكانة متصدرة إقليمياً وعالمياً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي استراتيجيات ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، وقطعت أشواطاً غير مسبوقة في هذه المجالات.

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