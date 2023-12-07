إطلاق «اليوم العالمي للصناعة» تعزيزاً للتوعية بالاستدامة

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ((اليونيدو))، عن إطلاق مبادرة ((اليوم العالمي للصناعة))، بهدف رفع التوعية بأهمية تعزيز الممارسات الصناعية المستدامة وتشجيع الابتكار من أجل العمل المناخي، وذلك في إطار مشاركتها في مؤتمر الأطراف ((كوب 28)).

جاء الإعلان عن المبادرة الجديدة بحضور كل من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ((اليونيدو))، وبمشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار العالميين.

وحظيت المبادرة الجديدة بترحيب كبير من رواد الاستدامة من الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، والذين عبروا عن تأييدهم للدعوة لتوحيد الجهود العالمية لإعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، ودعم الابتكار وتعزيز التعاون والتضامن العالمي من أجل العمل المناخي.

وقال عمر السويدي: يأتي إطلاق اليوم العالمي للصناعة للتذكير بأهمية القطاع الصناعي ودوره في تعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي العالمي، وهو ما ينسجم مع المبادئ التي تدعو لها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، وتدعمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة اليونيدو بصفتهما الرئيسين المشاركين للقمة، حيث ستدعو المبادرة دول العالم إلى تأكيد التزامها بتطوير قطاع صناعي مستدام ومسؤول بيئياً، وتوحيد الصناعات والمنظمات والأفراد تحت راية واحدة هدفها بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة يسهم في تحقيق الازدهار للمجتمعات الإنسانية حول العالم.

مفتاح للتنمية

من جهته، قال جيرد مولر: تعد الصناعة الحديثة مفتاحاً للتنمية المستدامة، ويمثل يوم الصناعة العالمي التزامنا بتعزيز التصنيع الشامل والمستدام لتحقيق النمو الاقتصادي للجميع، مع الحفاظ على بيئتنا ومناخنا.

وستعمل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ((اليونيدو)) على إدراج اليوم العالمي للصناعة ضمن أجندة الأمم المتحدة، والعمل على إقامتها بالتزامن مع دورة عام 2024 من القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي ستقام في أبوظبي.

ويهدف اليوم العالمي للصناعة إلى التوعية بأهمية تعزيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتشجيع الابتكار، ودعم المنظمات التي تلتزم بالأجندة الخضراء، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية، ودفع جهود خفض الكربون من القطاع الصناعي، وتسهيل انتقال الطاقة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.

وفي كلمته الافتتاحية بمناسبة إطلاق اليوم العالمي للصناعة، قال نمير حوراني، المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: يشرفنا إطلاق ((اليوم العالمي للصناعة)) خلال مشاركتنا في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف، حيث يعد هذا الإعلان بمثابة شهادة على التزامنا بجمع العالم معاً لتعزيز التعاون والعمل المشترك، وسنواصل جهودنا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة ((اليونيدو))، لترسيخ هذا اليوم وجعله حافزاً للتغيير ولتعزيز الممارسات المستدامة.