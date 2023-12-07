«كوب 28» يطلق شراكات لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة

أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) أمس، ((التحالف من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح))، لتساهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتمكين المجتمعات وقادتها وتعزيز قدراتهم في العمل المناخي، كما تتعاون مع منظمات مثل مؤسسة ((بلومبرغ)) الخيرية، لتحديد ودعم الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المدن وقادتها في معالجة تغير المناخ.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على دعم المبادرات البناءة لتقديم استجابة شاملة وفعالة للحصيلة العالمية والاستفادة من فرص العمل المناخي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار معاليه إلى أن تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يعتمد على الدور الرائد والداعم للمحافظين ورؤساء المدن والبلديات في مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح يوم ((العمل متعدد المستويات والتوسع العمراني والبيئة الحضرية والنقل)) بمؤتمر الأطراف، بحضور رئاسة ((كوب 28)) وأكثر من 40 وزيراً لدعم العمل المناخي الوطني، حيث تم الإعلان عن إطلاق مجموعة شراكات لتسريع الانتقال إلى الحياد المناخي وتعزيز المرونة المناخية في المدن، بما يشمل قطاعات متعددة كالمباني، وأنظمة إدارة النفايات والموارد، ومرونة المياه في المناطق الحضرية، واستعادة الطبيعة الحضرية.

وتأسست الإعلانات على الالتزامات التي قدمها المشاركون في قمة العمل المناخي الوطني التي عُقدت في بداية مؤتمر الأطراف، والتي شهدت إطلاق أكثر من 60 دولة لمبادرة تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح للعمل المناخي، بهدف تلبية احتياجات المدن والمناطق خلال إعداد الالتزامات والاستراتيجيات المناخية الاتحادية والوطنية.

وفي إطار فعالية يوم ((العمل متعدد المستويات والتوسع العمراني والبيئة الحضرية والنقل))، عُقد الاجتماع الوزاري الثاني بشأن البيئة الحضرية وتغير المناخ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ورائدة الأمم المتحدة للمناخ لـ((كوب 28))، بعد أسبوع من مشاركة رؤساء البلديات والمدن لأول مرة في أعمال مؤتمر الأطراف، واختتم الاجتماع جادِر بارباليو فيليو، وزير المدن البرازيلي، بالإعلان عن خطط دولته لتوسيع المشاركة وتوحيد الجهود استعداداً للاجتماع الوزاري في ((كوب 28)).

وعَقدت رئاسة ((كوب 28)) قمة العمل المناخي الوطني في يومي 1 و2 ديسمبر بالشراكة مع مؤسسات بلومبرغ الخيرية، وشارك فيها أكثر من 500 من القادة المحليين، وتم الإعلان خلالها عن استثمار جديد مخصص للمدن بما يقارب 1.9 مليار درهم (500 مليون دولار).

انبعاثات المباني

تهدف مبادرة الحد من انبعاثات المباني، التي أُطلقت بالشراكة مع 27 دولة بقيادة فرنسا والمغرب، إلى أن تصبح ((المباني قليلة الانبعاثات والمرنة مناخياً)) هي نمط البناء المعتاد بحلول عام 2030، نظراً إلى أن قطاع المباني وحده مسؤول عن نحو 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، و50% من المواد المستخرجة، وثلث النفايات العالمية.

أسمنت وخرسانة

أطلقت كندا والإمارات مبادرة الحد من انبعاثات الأسمنت والخرسانة، وبادرت بدعمها مجموعة من الدول منها المملكة المتحدة وأيرلندا واليابان وألمانيا، وتهدف إلى جعل الأسمنت الأخضر الخيار المفضل في الأسواق العالمية، مع دعم إنتاجه وتعزيز انتشاره في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

صفر نفايات

((صفر نفايات)) هو تحالف طوعي يتألف من جميع مستويات الحكومات، إلى جانب المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ويستهدف الحد من انبعاثات قطاع إدارة النفايات على مستوى العالم، وتحويل النفايات إلى موارد، هو مبادرة رسمية في إطار ((عام الاستدامة)) في الإمارات، وتقوده وزارة التغير المناخي والبيئة بالدولة وشركة أبوظبي لإدارة النفايات ((تدوير))، وشركة ((رولاند بيرجر)).

مدن الـ 15 دقيقة

تبذل شبكة المدن الأربعين القيادية للتغير المناخي، والتي تضم ما يقارب 100 من المدن الرائدة في العالم، جهوداً متواصلة لتسريع تبنّي مبادرة ((مدن الـ 15 دقيقة)) وهي مدن تمكن المجتمع من العثور على جميع الاستخدامات والمرافق التي يحتاجها الفرد في خلال 15 دقيقة سيراً على الأقدام من مسكنه أو بواسطة وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية والكهربائية.

ويقدم برنامج الأحياء الخضراء والمزدهرة، الذي أُطلق بالتعاون مع شركة ((إربان بارتنرز))، دعماً كبيراً لأكثر من 40 مدينة لمساعدتها على تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ سياسات مدن الـ 15 دقيقة من خلال مشروعات تجريبية ملموسة. كما أطلقت شبكة المدن الأربعين بالتعاون مع شركة ((نوفو نورديسك)) أداة لقياس آثار هذه المدن، حيث ستمكن أداة مستكشف الأحياء الصحية، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع نوفو نورديسك، صناع السياسات من قياس مستوى مساهمة مدن الـ 15 دقيقة في خفض الانبعاثات بشكل كبير وتحسين صحة المقيمين.

استعادة البيئة الحضرية

استرشاداً باتفاق باريس والإطار العالمي للتنوع البيولوجي، يدعم مشروع استعادة البيئة الحضرية لأجيال المستقبل (2023 - 2025) حالياً مشروعات تجريبية لدعم استعادة البيئة الحضرية وخفض الانبعاثات في ثماني مدن عالمية هي دوالا (الكاميرون)، ومدينتا تلة دكار وتيس (السنغال)، وكويزون (الفلبين)، وكوشي (الهند)، وسراج غانغ (بنغلاديش)، وسامبوروندون (الإكوادور)، ومكسيكو (المكسيك)، وماناوس (البرازيل).

نقل بري

أنظمة النقل العالمية ضرورية لحياة الناس وسُبل عيشهم، ولكن وسائل النقل تتسبب في ما يقرب من 22% من انبعاثات الكربون العالمية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الانبعاثات في هذا القطاع.

ولذا، اجتمعت رئاسة ((كوب 28)) ووزارة الطاقة والبنية التحتية ومنتدى النقل الدولي ووكالة الطاقة الدولية لتنظيم اجتماع وزاري بشأن الطاقة في قطاع النقل لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، وسلطت رئاسة ((كوب 28)) الضوء على الحلول الرئيسية للحد من الانبعاثات في قطاع النقل، وذلك من خلال التعاون البنّاء مع شركاء التنفيذ الرئيسيين، بما في ذلك شراكة النقل المستدام منخفض الكربون، ومجموعة عمل النقل الجوي وفريق رواد المناخ للأمم المتحدة.

ووافق أعضاء قطاع النقل البري المستدام ضمن شراكة النقل المستدام منخفض الكربون على الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للنقل المستدام في 26 نوفمبر 2024، ودعا لمضاعفة حصة أشكال النقل البري الموفرة للطاقة والخالية من الوقود التقليدي بحلول عام 2030، وقد بادر باقتراح الالتزامات كل من شراكة النقل المستدام منخفض الكربون، وشبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين، ومعهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، ومعهد سياسات النقل والتنمية، والرابطة الدولية للسكك الحديدية، والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ومعهد الموارد العالمية، ودعمته حتى الآن تشيلي وكولومبيا و60 منظمة متعددة الأطراف.

دليل تطوير

تم إعداد دليل تطوير البنية التحتية الصديقة للبيئة بالشراكة بين الصندوق العالمي للطبيعة والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، ويُسلّط الضوء على دور قطاع البناء في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية واستعادتها، ويستند إلى مجموعة من أبرز مشروعات البنية التحتية على مستوى العالم بهدف تزويد المهنيين المعنيين بمجموعة كبيرة من الحلول القائمة على الطبيعة، التي تجعل الطبيعة محور تصميم البنية التحتية.

تخضير البناء

تهدف مبادرة تخضير البناء باستخدام الخشب المستدام لشراكة قادة الغابات والمناخ إلى الحد من انبعاثات الأسمنت والمباني وتحفيز التعاون الحكومي الدولي متعدد المستويات استجابةً للحصيلة العالمية، حيث توفر للحكومات الوطنية والأطراف المعنية الأخرى إطاراً يُتيح الانتقال السريع لقطاع المباني إلى التقنيات المستدامة، بما يدعم جهود التخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه وتعزيز المرونة المناخية للقطاع.