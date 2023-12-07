عزل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بحكم قضائي

أعلن القضاء البرازيلي أن إحدى محاكم ريو دي جانيرو عزلت إدنالدو رودريجيز من منصبه رئيساً للاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس.

وألغت المحكمة جمعية عمومية عقدها الاتحاد في 2022 انتخب فيها رودريجيز رئيساً له حتى 2026، وعيَّنت جوزيه بيرديز رئيس المحكمة العليا للعدالة الرياضية رئيساً مؤقتاً للاتحاد.

وألزمت المحكمة بيرديز بتنظيم انتخابات جديدة في غضون 30 يوماً.

وأكد الاتحاد، عبر متحدث باسمه، أنه على دراية بقرار المحكمة، مشيراً إلى أنه يدرس الإجراءات المناسبة.

وجاء القرار رداً على طلب من نواب سابقين لرئيس الاتحاد الذين فقدوا مناصبهم بموجب اتفاق وقعه الاتحاد في 2022 مع مكتب المدعي العام بشأن العملية الانتخابية.

وقالت محكمة العدل في ريو دي جانيرو إن الاتفاق الذي وقَّعه الاتحاد ومكتب النائب العام كان غير قانوني.

وقد يؤدي تدخل القضاء في إدارة الاتحاد إلى عقوبات من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وقال الفيفا، في بيان: «نما إلى علم الفيفا أن اتفاقاً مبرماً بين الاتحاد ومكتب النائب العام في ريو دي جانيرو ربما يكون الآن معرَّضاً للإلغاء أو التعديل من جانب محاكم محلية».

وأضاف: «نعي أن احتمالية إلغاء أو تعديل هذا الاتفاق قد تؤثر في نتيجة انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد التي أقيمت في 23 مارس 2022».

وتابع: «نود تذكير الاتحاد البرازيلي أن أعضاء الفيفا ملزمون بإدارة شؤونهم بصورة مستقلة دون تدخل غير مبرر من أطراف ثالثة بينها أي من سلطات الدولة».

وأردف: «أي خرق لمثل هذا الالتزام قد يؤدي إلى عقوبات محتملة كما جاء في النظام الأساسي للفيفا».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز