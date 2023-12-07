إيفرتون يغادر منطقة الهبوط بالفوز 3-صفر على نيوكاسل

استفاد إيفرتون من خطأين لكيران تريبيير ليهز الشباك في وقت متأخر بواسطة دوايت مكنيل وعبد الله دوكوري وبيتو ويحقق الفوز 3-صفر على نيوكاسل يونايتد على ملعب جوديسون بارك أمس، ليغادر منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الفوز مستحقاً للفريق المنتمي لمرسيسايد على نيوكاسل المنهك الذي خسر الآن خمس مباريات، ما يعادل عدد الهزائم التي مني بها طوال الموسم الماضي بكامله.

وخطف مكنيل الكرة من تريبيير قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة للمرمى قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.

وفقد ظهير منتخب إنجلترا الكرة مجدداً لتجد تمريرة جاك هاريسون العرضية دوكوري الذي هز الشباك قبل أن يسجل بيتو هدفه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتركت الهزيمة نيوكاسل في المركز السابع برصيد 26 نقطة من 15 مباراة وسط سجل متدهور خارج أرضه بينما تقدم إيفرتون، الذي يعاني خصم 10 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى المركز 17 برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

وأطلقت جماهير إيفرتون صيحات استهجان أثناء عزف نشيد الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق المباراة، ومجدداً في الدقيقة العاشرة احتجاجاً على قرار الرابطة بخصم عشر نقاط من رصيد الفريق بسبب مخالفات مالية وطعن النادي على العقوبة.

وبدا أن قوى نيوكاسل خارت في الشوط الثاني بعد أن انتهى نصف المباراة الأول بالتعادل السلبي رغم الفرصة الخطيرة التي أهدرها دومينيك كالفرت-لوين عندما سدد كرة عالية من مسافة قريبة عندما كان منفرداً.

وصنع إيفرتون العديد من الفرص، لكنه لم يتمكن من استغلالها، كما جرت العادة هذا الموسم، حتى الدقائق الأخيرة التي استعاد فيها حاسته التهديفية ليحقق ثاني انتصار على ملعبه هذا الموسم.

ونادراً ما شكل نيوكاسل خطورة على مرمى إيفرتون. وسدد ميجيل ألميرون كرة لكن الحارس تصدى لها بينما لعب ألكسندر إيساك ضربة رأس أخطأت طريقها للمرمى.

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