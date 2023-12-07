ويستهام يُسقط توتنهام بثنائية ويعيده إلى طريق الهزائم

عاد توتنهام هوتسبير إلى هزائمه من جديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه ويستهام يونايتد، مساء أمس، في المرحلة الـ15 للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوزاً كبيراً لإيفرتون 3 / صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد.

وبادر توتنهام بالتسجيل من خلال لاعبه كريستيان روميرو في الدقيقة 11، قبل أن ينتفض ويستهام في الشوط الثاني من عمر المواجهة اللندنية التي جرت بينهما، حيث سجل جارود بوين هدف التعادل في الدقيقة 52، بينما تكفل جيمس وارد براوس بإحراز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 74.

وبذلك، تجمد رصيد توتنهام، الذي اقتنص تعادلاً مثيراً 3 / 3 من ملعب مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الماضية، عند 27 نقطة في المركز الخامس، ليواصل الابتعاد عن طريق الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، علما بأنه تلقى 4 هزائم في لقاءاته الخمس الأخيرة.

في المقابل، ارتفع رصيد ويستهام، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 24 نقطة في المركز التاسع.

وودع إيفرتون مراكز الهبوط في البطولة، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء أمس، في المرحلة الخامسة عشرة للمسابقة.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح دوايت ماكنيل التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 79، قبل أن يضيف زميلاه عبد الله دوكوري وبيتو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 86 والسادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزه السادس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين و7 هزائم، إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز السابع عشر (الربع من القاع)، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.

وكان إيفرتون عُوقب بخصم 10 نقاط من رصيده في البطولة بعد ثبوت ارتكابه انتهاكات مالية.

من جانبه، توقف رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم، مقابل 8 انتصارات وتعادلين، عند 26 نقطة في المركز السابع.

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