Friday, 08 December 2023 05:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول أمريكي يؤكد موافقة إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم

12/7/2023 8:02:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مسؤول أمريكي كبير، أمس، أن إسرائيل وافقت، بناءً على طلب الولايات المتحدة، على فتح معبر كرم أبو سالم فقط لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة عبر معبر رفح.

وتبحث واشنطن مع الإسرائيليين منذ أسابيع إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لتسريع عملية تفتيش شاحنات المساعدات. ولم يذكر المسؤول الأمريكي إطاراً زمنياً بشأن موعد فتح المعبر.

كان منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة، مارتن غريفيث، قد أكد، أمس، أنه يرى مؤشرات واعدة على إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة قريباً للسماح بدخول المساعدات.

وأوضح غريفيث أنه لاحظ مؤشرات في الأيام الأخيرة على أن دولا رئيسة - لا سيما إسرائيل ومصر - أصبحت أكثر انفتاحاً على فكرة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم تدريجياً.

وقال المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «ما زلنا نتفاوض، وتوجد بعض المؤشرات الواعدة حالياً بأنه يمكن أن يُفتح قريباً».

كان 60% من السلع التي تدخل إلى القطاع المحاصر تمر عبر معبر كرم أبو سالم قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07122023000110011019ID1107557954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث