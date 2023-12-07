100 مليون مشاهدة لإعلان «جي تي إيه 6» في 30 ساعة

تخطى عدد المُشاهَدات التي حصدها مقطع الفيديو الترويجي للعبة ((جي تي إيه 6)) المئة مليون على منصة ((يوتيوب))، بعد 30 ساعة فحسب من بث الإعلان عن هذا الجزء الجديد من سلسلة ((غراند ثيفت أوتو)) الواسعة الشعبية.

لكنّ الإعلان لم يتمكن من تحطيم الرقم القياسي لعدد المُشاهَدات خلال 24 ساعة على ((يوتيوب)) إذ لا يزال مسجّلاً باسم فرقة ((بي تي إس)) الكورية الجنوبية التي شوهدت أغنيتها المصوّرة ((باتر)) أكثر من 108 ملايين مرة.

وكشف المقطع الترويجي الذي نشرته شركة ((روكستار غايمز)) على شبكة ((إكس)) أيضاً أن اللعبة ستُطرح سنة 2025، علماً أن هذا الجزء السادس من السلسلة يصدر بعد 12 عاماً من ((جي تي إيه 5)) الذي يحتل المرتبة الثانية بين ألعاب الفيديو الأكثر مبيعاً في التاريخ.

وأوضحت ((روكستار)) أنها كانت تعتزم عرض المقطع الدعائي عبر الإنترنت الثلاثاء، لكنها قررت تقديم الموعد بسبب حصول ((تسريب)) له.

وبلغت الحماسة لمشاهدة الإعلان حداً تجاوز معه عدد المشاهدات 60 مليوناً في 12 ساعة على ((يوتيوب))، محطماً بذلك الرقم القياسي الذي حققه اليوتيوبر الأمريكي ((مستر بيست)) (واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون).

وكشف المقطع الترويجي أن الشخصية الرئيسية في الجزء الجديد ستكون امرأة تُدعى لوسيّا، وهي سجينة سابقة خرجت من وراء القضبان إلى مشهد يشبه فلوريدا، وهي أول شخصية نسائية رئيسية يمكن التحكّم بها في سلسلة ((جي تي إيه)).