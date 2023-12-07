انخفاض اليورو مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، أمس، مع زيادة رهانات المتعاملين على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة ابتداءً من مارس 2024، بينما استقر الدولار قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف هذا الأسبوع.

وتراجع اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0757 دولار ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر. وهبط 1 % هذا الأسبوع ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو.

ويراهن المتعاملون على أن هناك فرصة بنسبة 85% تقريباً أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماع مارس ليصل الخفض إلى 150 نقطة أساس تقريباً بنهاية العام المقبل.

وقال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الفرنسي لصحيفة فرنسية في مقابلة نشرت الأربعاء إن مسألة خفض أسعار الفائدة قد تطرح في عام 2024.

وأضاف ((انحسار التضخم يحدث أسرع مما كنا نعتقد)).

وسيحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل ومن المؤكد أنه سيبقي عليها عند أربعة بالمئة الحالية رغم أن التركيز سينصب على تصريحات المسؤولين عن التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

واستعاد الدولار عافيته هذا الشهر بعدما انخفض ثلاثة بالمئة في نوفمبر مع زيادة رهانات المتعاملين على أن البنوك المركزية الأخرى ستخفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة 0.038 بالمئة إلى 104.17 نقاط أي أقل قليلاً من أعلى مستوى بلغه في أسبوعين عند 104.23 نقاط، والذي لامسه أمس الأربعاء. وارتفع المؤشر 0.9 بالمئة هذا الأسبوع ويتجه لتحقيق أقوى أداء أسبوعي له منذ يوليو.

وأظهرت بيانات أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في نوفمبر في علامة أخرى على أن سوق العمل يهدأ تدريجياً.

وسينصب اهتمام المستثمرين الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر غداً الجمعة للحصول على صورة أوضح لسوق العمل.

وهبط الدولار الكندي 0.10 بالمئة إلى 1.36 مقابل العملة الأمريكية بعد أن أبقى بنك كندا أسعار الفائدة لليلة واحدة عند خمسة بالمئة. وعلى عكس بنوك مركزية أخرى، ترك الباب مفتوحاً أمام رفع آخر.

وارتفع الين الياباني 0.47 % إلى 146.59 مقابل الدولار واقترب من أعلى مستوى له في 3 أشهر عند 146.23 مقابل الدولار والذي لامسه في بداية الأسبوع.