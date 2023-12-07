«تريستار» تتعاقد على سفينة هجينة للتزويد بالوقود في الإمارات

وقّعت مجموعة تريستار اتفاقية مع حوض أكدنيز لبناء السفن في تركيا لبناء سفينة هجينة لتزويد السفن بالوقود في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن يتم تشغيل السفينة في الربع الأول من عام 2025، وسيتم وضعها في ميناء الفجيرة، المنشأة البحرية متعددة الأغراض على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

وتم تصميم سفينة التزويد بالوقود بسعة 750 متراً مكعباً لإيواء مولدات الديزل كنسخة احتياطية للطاقة الكهربائية. ولن تحتوي السفينة على قمع تقليدي، كما أن المساحة المتوفرة على سطح السفينة ستحتوي على البطارية الكبيرة الموجودة على متنها. إذا تم تشغيل المولدات، فسوف تقوم بتصريف غازات المداخن تحت الماء بحيث يتم تقليل انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بشكل كبير.

وسيؤدي هذا التصميم المبتكر ومجموعة نقل الحركة الخاصة بالسفينة إلى خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير، خاصة عند مقارنتها بمحركات الديزل التقليدية. ومن خلال العمليات المخططة جيداً، من المتوقع أن تنخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 50 %.

وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريستار، خلال توقيع عقد في دبي مع متين أكباس أوغلو، مالك حوض أكدنيز لبناء السفن: ((إننا نخلق فرصة أخرى لريادة التكنولوجيا الخضراء في بيئة كانت مألوفة ومثمرة بالنسبة لنا لسنوات عديدة))..

وسيتم بناء السفينة الهجينة في حوض أكدنيز لبناء السفن في أضنة، وهو أكبر حوض بناء السفن في تركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط من حيث المساحة والسعة، وستوفر السفينة المخازن والإمدادات للسفن المتوقفة في ميناء الفجيرة.