ارتفاع أسعار الذهب أمر غريب

لماذا وصلت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي؟ يوم الجمعة الماضي، أغلقت أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها القياسية، وهو أمر يبدو غريباً بعض الشيء، فعلى مر التاريخ، كانت أسعار الفائدة الحقيقية هي أهم مُتغَير لأسعار الذهب. وتتفاوت القياسات الدقيقة، لكن بغض النظر عن كيفية تقسيمها، نحن الآن نقترب من أعلى مستوى لأسعار الفائدة الحقيقة على الأقل منذ الأزمة المالية. فلماذا ترتفع أسعار الذهب؟

جزء من الإجابة يكمُن في الفروق بين المستويات ومُعدلات التغيُر. إن أسعار الفائدة الحقيقية، باستخدام العائدات على سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات كمقياس، عالية بكل تأكيد رغم أنها انخفضت بنحو 50 نقطة أساسية منذ ذروتها في أكتوبر. ويبدو أن هذا قد مهَد الطريق لارتفاع أسعار الذهب.

كذلك، فإن التحرُكات الأخيرة في سندات الخزانة المحمية من التضخم عصية على أي تفسير سهل حيث كانت مرونة الاقتصاد سبباً يُشار إليه على نطاق واسع لارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في سبتمبر وأكتوبر، لذا قد يكون ظهور علامات التباطؤ قد أدى إلى هذا الانعكاس في الأوضاع. وقد تكون أخبار التضخم الجيدة كبحت المخاوف من المزيد من تقلبات التضخم المُستقبلية، وهو سببٌ آخر وراء ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. ومهما يكّن السبب فهذه أخبار جيدة لأسعار الذهب.

ويأتي الدعم الثاني من ضعف الدولار الأمريكي. حيث يُسَعّر الذهب إلى حدٍ كبير بالدولار، مما يعني أن ضعف الدولار الأمريكي يمنح مُشتري الذهب غير الأمريكيين قوة شرائية أكبر. وفي نوفمبر، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 3.5 في المئة، كرد فعل على التوقعات المُتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما مثل بشارة لارتفاع أسعار الذهب.

ومع ذلك، لا يبدو هذين التفسيرين، انخفاض الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، مُرضيّين بشكلٍ كامل. فقد كانت هذه التفسيرات صحيحة في مراحل مُختلفة في وقتٍ سابق هذا العام، بما في ذلك العودة إلى بر الأمان بعد انهيار بنك سيليكون فالي، ولم يتبع ذلك أي ارتفاع كبير في أسعار الذهب. لذا، يبدو أن هناك شيئاً آخر يحدث.

إن الذهب يمثل وسيلة تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية، ما يجعل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تخميناً معقولاً وراء الارتفاع. ففي الأسبوع الذي أعقب هجوم حماس في 7 أكتوبر، قفزت أسعار الذهب بنسبة 6 في المئة. لكن هذا أيضاً لا يعد سبباً حاسماً. ففي الآونة الأخيرة، كان من الواضح تضاؤل حدوث مخاطر إضافية للصراع، ونعني بها نشوب حرب إقليمية أوسع قد تهز الأسواق العالمية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد سعت إيران، كطرف فاعل رئيسي، إلى منع التصعيد.

هناك تفسير أخير، وهو يتعلق بالتغيير الهيكلي في طلب البنك المركزي للذهب. فقد شجعت العقوبات المُتعلقة بأوكرانيا مُديري الاحتياطيات في الأسواق الناشئة على تحويل محافظهم الاستثمارية من أصول بالدولار الأمريكي (والتي تتكون بشكل كبير من سندات الخزانة) نحو الذهب.

وتُشكك (أنهيدجد) لأبحاث السوق في أن هذا يؤشر لنهاية هيمنة الدولار، ولا حتى التغييرات التدريجية بمكانة الدولار بين البنوك المركزية يُمكنها أن تؤثر على سعر الذهب. وكما تظهر بيانات شركة أسليوت ستراتيجي ريسيرش، فإن احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية في تكتل البريكس كانت تزداد بالفعل قبل حرب أوكرانيا.

ووصلت مشتريات البنوك المركزية للذهب إلى مستويات قياسية في عام 2022، وهي في طريقها لتحقيق رقم قياسي جديد هذا العام. كذلك، فإن نشاط تعدين الذهب في طريقه لتحقيق أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2022، استجابةً للطلب المُتزايد.

مجتمعةً، تسير هذه العوامل الأربعة إلى نفس الاتجاه وتشير إلى قصة أكثر اكتمالاً. ومع ذلك، في الوقت نفسه، ما زلنا نجد صعوبة في رؤية نتائج الارتفاع الهائل في أسعار الذهب. وعلى مدار ثلاث سنوات حاول المعدن الأصفر وفشل في تجاوز سقفه البالغ حوالي 2050 دولاراً.

وقد لا تكون القوى التي تدعمه الآن كافية لمواصلة رفع الأسعار. نعم، ارتفاع الطلب من جانب البنوك المركزية واضح بشكلٍ جيد، وقد تضاءلت المخاطر الجيوسياسية، لكن لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يُمكن أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية.