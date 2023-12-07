«بتكوين» تعود بقوة.. ومعها «نظرية الأحمق الأكبر»

عاد مؤيدو العملات المشفرة إلى الصورة مجدداً؛ إذ شهدت عملة البتكوين ارتفاعاً إلى 42.000 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 20 شهراً، وهو ما يعني أنها سجلت ارتفاعاً دراماتيكياً بنسبة 150 % حتى الآن هذا العام. بعد أن فقدت 60 % من قيمتها في عام 2022.

لقد أدى صعودها مجدداً إلى إثارة موجة أخرى من الدعوات المتحمسة، إذ يتوقع البعض الآن أن تتجاوز العملة 100.000 دولار بحلول نهاية عام 2024، وعلى الأقل 750.000 دولار بحلول عام 2026. وكذلك شهدت عملات مشفرة منافسة بما في ذلك الإيثيرويم، والدوجكوين، وسولانا، وكاردانو ارتفاعات بنسب مئوية من خانتين.

وكما هي الحال مع أي أداة استثمارية، فإن الوضع في استثمار العملات المشفرة يعتمد على إيجاد سردية مقنعة. ولكن بعكس الأصول الأخرى، لا تمتلك بتكوين قيمة جوهرية ولا يدعمها شيء. قد يجادل البعض بأن الذهب لا يختلف كثيراً عنها. ومع ذلك، فقد اعتبر المعدن اللامع مخزناً فعالاً للثروة لآلاف السنين، وقد أظهر قدرته على توفير بعض الحماية في الأسواق المنخفضة والأوقات المربكة، مما يعزز مكانته كأداة للتحوط.

لكن لا يمكننا قول الشيء نفسه عن البتكوين، فأكثر جوانبها اتساقاً هو عدم الاتساق. لذا، فإن ما تقدمه العملة المشفرة في النهاية هو فرصة للتكهن بمعنويات السوق تجاه نفسها. وهنا يبدو أن طرح مؤيدي البتكوين يتكون من ثلاثة أجزاء:

أولاً، يجادلون بأن نزعة ((المخاطرة)) قد عادت إلى الأسواق المالية. ففي الأسابيع الأخيرة، تزايد اقتناع المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد وصل إلى نهاية دورته لرفع أسعار الفائدة، وأن التخفيضات ستحدث قبل الموعد المقترح. ومع وفرة السيولة، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة، تبدو جذابة فكرة الرهان على الأشياء ذات المضاربات الأعلى.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار بتكوين إلى إحداث حمى شرائية، تزداد تضخماً، لتنتهي إلى الانفجار الحتمي. ومع ذلك، يزعم مؤيدو العملات المشفرة أيضاً أن الأمر هذه المرة أكثر من مجرد ضجة.

الجزء الثاني من حجتهم هو أن إغلاق معظم القضايا الجنائية البارزة التي ظلت تخيم على سوق العملات المشفرة خلال العام الماضي أشبه ما يكون بلحظة تطهير. وخلال الشهر الماضي، نجحت الولايات المتحدة في مقاضاة سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس، بتهمة الاحتيال، بينما أقرت باينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بالذنب في تهم تتعلق بغسيل الأموال وانتهاك العقوبات.

ثالثاً، يتوقع المتفائلون بشأن العملات المشفرة ظهور علامات على احتمالية موافقة السلطات التنظيمية الأمريكية على صناديق الاستثمار للتداولات الفورية على البتكوين من شركة بلاك روك وغيرها، للدفع بموجة من منتجات صناديق العملات المشفرة المدعومة من مديري الأصول الرئيسيين. ويزعمون أن تبني الأطراف الفاعلة الجادة الأوسع يمنح العملة المشفرة مصداقية.

ولكن حجة ((الشراء والاحتفاظ بالأصول)) مليئة بالثغرات. ولا تزال مواجهات العملات المشفرة مع القانون مستمرة. كما لا تزال السلطات تضبط اللوائح بحذر وتستمع إلى الدعاوى القضائية في هذه الصناعة الناشئة. وقال جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، أخيراً إن القطاع مليء ((بالاحتيال والخداع وحالات الإفلاس وغسيل الأموال)).

وفي حالة الموافقة عليها، قد تجذب طلبات صناديق الاستثمار للتداولات الفورية للبتكوين المزيد من المستثمرين الذين يسعون للتعرض للعملات المشفرة، ولكنهم يخشون السرقة، وفقدان العملات في المحافظ الرقمية والبورصات. لكنها لا تحمي المستثمرين من تقلبات العملات المشفرة.

وحالياً، تتداول صناديق جرايسكيل الخاصة، التي تتابع العملات المشفرة، بأرقام عبثية لمضاعفات قيمتها الأساسية. وبالنسبة لمديري الأصول الرئيسيين، تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة أيضاً مجرد طريقة أخرى لجمع الرسوم من المستثمرين الذين يسعون للتعرض إلى العملات المشفرة.

وليست بالضرورة دعماً لفئة الأصول نفسها. إذن، ما يبقى من حجة المتفائلين هو ادعاء ضعيف أن هناك بعض الرغبات في المخاطرة، وأن البتكوين هي استثمار ذو درجة عالية من المخاطر. وهذا في الأساس محور ((نظرية الأحمق الأكبر)) في كتب قواعد اللعبة للمستثمرين: كل ما تحتاجه لتحقيق الربح من الاستثمار هو إيجاد شخص ساذج بما فيه الكفاية لشراء الأصل بسعر أعلى. سيستمر هذا، حتى يتوقف، فقد انهارت عملة البتكوين من قبل ومن المؤكد أنها ستنهار مجدداً.