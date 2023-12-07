بريطانيا بحاجة للخروج من هوة الكساد الاقتصادي

استهلّت المملكة المتحدة القرن العشرين مثل روما، فيما بدأت القرن الحادي والعشرين مثل إيطاليا. لكن يجب عدم التمادي في خوض هذه المقارنة الأخيرة.

فالاختلافات جلية وكثيرة بين المملكة المتحدة وإيطاليا. ومع ذلك، ثمة وجه للتشابه لا يجب إغفاله، هو الإنتاجية، العامل الحاسم الأبرز بالنسبة لمستوى المعيشة، وهو في حالة من الكساد بكلا البلدين.

ينطبق هذا على إيطاليا منذ نهاية القرن العشرين، وينطبق أيضاً على المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية. ويُعد التحدي الاقتصادي الأساسي الذي يواجه المملكة المتحدة هو وضع حد لهذا الكساد، ودون ذلك، فسيكون حل مشكلاتها الاجتماعية والسياسية الأخرى مستحيلاً.

يعالج كتاب جديد بعنوان ((إنهاء الكساد))، وهو صادر عن مركز ((ريزولوشن فاونديشن)) البحثي، هذا الفشل على نحو مباشر. لكن تركيزه لا ينصب فقط على إنهاء كساد الإنتاجية رغم أهمية ذلك، لكن أيضاً على مواطن الضعف الأخرى.

بالتأكيد، هناك لائحة الاتهام طويلة على نحو محبط، وهي تشتمل على استنتاجات، أكثرها إثارة للدهشة، هو كيف كان ((بريكست)) بمثابة إلهاء مكلف عن التحديات التي يتعين على البلاد معالجتها، إذا ما كان لها أن تظل ديمقراطية عالية الدخل مزدهرة.

لنبدأ بالكساد. فقد ارتفع ناتج المملكة المتحدة بالساعة بين عامي 2007 و2021 بنسبة 7 %. وبالمقابل، قفز الناتج بين عامي 1993 و2007 بمقدار 33 %. وازداد متوسط الأجور الحقيقية بالساعة 8 % بين عامي 2007 و2021، لكنه زاد بواقع 28 % بين عامي 1993 و2007.

ومن جديد، وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في المملكة المتحدة 6 % بين 2007 و2022، وهي نسبة أفضل من إيطاليا، حيث انخفض ناتجها المحلي الإجمالي للفرد 2 % خلال هذه المدة. ومع ذلك، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد قفزة قدرها 46 % بين 1992 و2007، لكن تبخرت الديناميكية الاقتصادية للمملكة المتحدة.

ونتيجة للذلك، انخفضت الدخول، وتخلفت عن مثيلاتها في البلدان المماثلة، فقد كان متوسط دخل الأسر في 2018 أعلى بنسبة 48 % في كندا، وأعلى في أستراليا بواقع 37 %، وفي ألمانيا بمقدار 20 %. كذلك كانت الأسر منخفضة الدخل أفقر من نظيراتها في فرنسا أو ألمانيا بنسبة 27 %.

وصعدت بقوة حالة عدم المساواة في ثمانينات القرن الماضي، وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين مقارنة بأي دولة أوروبية كبيرة. ولم يغيّر ارتفاع الحد الأدنى للأجور من هذا الأمر على نحو كبير، لأن الأجور لا تنعكس مباشرة على هيئة دخول نسبية للأسر.

وقال ((ريزولوشن))، إن ما تسميه ((القبضة المتعنتة)) لعدم المساواة، ما زالت قائمة، لأن القطاع الأعلى من توزيع الدخل ابتعد عن منطقة الوسط.

ويعود ذلك أيضاً إلى التخفيضات الكبيرة للإعانات، وحقيقة عمل منخفضي الدخل لساعات أقصر، فضلاً عن الارتفاع الهائل لتكاليف الإسكان للأسر الأكثر فقراً.

ولا تنحصر حالة عدم المساواة بين الأسر فحسب، بل بين المناطق وبعضها أيضاً، وانعدام المساواة هذا بين المناطق قائم لفترات طويلة. ولذلك، ووفقاً لـ ((ريزولوشن))، فإن: ((80 % من التباين في الدخل الذي نراه بين المناطق اليوم تفسره الاختلافات التي تعود إلى 1997)). وبالفعل، الفجوة بين لندن والمدن الأخرى شاسعة، فالعاصمة أكثر إنتاجية من مانشستر بنسبة 41%. وعلى النقيض، في فرنسا لا تزيد إنتاجية باريس عن ليون سوى بواقع 26 %.

وينطوي الدفاع المعتاد عن عدم المساواة المرتفعة على أنها تخلق حوافز للابتكار والنمو، لكن هذا الرأي غير صحيح على الإطلاق في المملكة المتحدة.

فالمزيج الناجم عن انخفاض النمو وارتفاع عدم المساواة ليس إيجابياً بالمرة، إذ لم تمر فئة الشباب أبدأ بتصاعد الأجور الذي شهده آباؤهم، وهو أمر يعود جزئياً إلى انخفاض أسعار الفائدة، وجزئياً أيضاً إلى الفشل في عملية البناء، فأولئك المولودون في بداية الثمانينات كانوا أقل ترجيحاً بمقدار النصف لأن يتملكوا منزلهم الخاص في سن الثلاثين مقارنة بآبائهم.

ويُعد تراجع الاستثمار أحد الأسباب المباشرة وراء هذا الفشل حيث كان معدل الاستثمار الثابت في المملكة المتحدة خلال الأربعين عاماً المنتهية عام 2022 الأدنى بين أعضاء مجموعة السبع.

وكان متوسط الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أعلى بقرابة 50 % منه في المملكة المتحدة. ويُعد نقص الاستثمار هذا.

وبالتالي نقص الأسرّة والتجهيزات، واحداً من الأسباب وراء كون هيئة الخدمات الصحية الوطنية دائماً على شفا الانهيار. كما أن الوقت المخصص للتنقل بالمواصلات مرتفع نسبياً هو الآخر. ويتساوى في سوء هذا المستوى المنخفض، التقلب في الاستثمار العام، الذي إما يتوقف أو يعود من جديد وفقاً لمقتضيات مالية قصيرة الأجل.

ولا يقل أهمية عن ذلك انخفاض مستويات الاستثمار الخاص. ومن شأن تفاصيل الإنفاق الاستثماري، التي أعلنها جيريمي هانت بموازنته للخريف، أن تساعد في تحسين الأمور، بافتراض دوام هذه السياسة. لكن في ضوء التقلبات والتغيرات التي طرأت فيما مضى على الضرائب المفروضة على الشركات، فإن هذا يبدو غير مرجح.

وهناك تحد مهم آخر، يتمثل في القيود المفروضة على تشييد أي شيء تقريباً، وهو ما يطال بتأثيراته الإنشاءات السكنية والتجارية. ولاستثمار المزيد، من الضروري ادخار المزيد، لكن معدل الادخار في المملكة المتحدة منخفض للغاية مقارنة بدول أخرى مرتفعة الدخل.

ولسوء الحظ، من المُتوقع أن تزداد هذه الصعوبات سوءاً، فمزيج شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية و((بريكست)) وارتفاع الفائدة وتحول الطاقة، سيزيد من الضغوط على الاقتصاد والإنفاق العام، في وقت تُعد فيه الأعباء الضريبية عند مستويات عالية تاريخياً، والدين العام يقترب بالفعل من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولجأ بيان الخريف إلى مغالطات وسفسطة كبيرة في التنبؤ بوضع مالي يمكن التحكم به على المدى المتوسط.

إذن، ما يجب علينا فعله؟ يتحتم علينا وضع ثلاث نقاط في الاعتبار عند الإجابة على هذا السؤال. الأولى، أنها مشكلة استراتيجية، وليست تكتيكية.

فالاقتصاد لا يقود إلى الرخاء الذي ينشده السواد الأعظم، وسيتنامى الشقاء كلما ازداد تخلف البلاد عن الركب. الثانية، لم تسفر التاتشرية، للأسف، عن الانتعاش الدائم لاقتصاد المملكة المتحدة، وبالطبع كان النمو المُسجل قبل 2007 وهماً في حد ذاته، ويجب علينا الاعتراف بذلك. وأخيراً، فإن المشكلات الاستراتيجية تحتاج لحلول استراتيجية، بيد أن الحوكمة البريطانية تتحرك بعشوائية، وهذا لن يجدي نفعاً بالمرة.