جمارك دبي تحصل على «زمالة فخرية» عالمية من منظمة الأفكار البريطانية

استطاعت جمارك دبي ترسيخ شراكتها الاستراتيجية مع منظمة الأفكار البريطانية في منظومة الابتكار المؤسسي، من خلال حصول الدائرة على جائزة (الزمالة الفخرية) كأول مؤسسة عربية وعالمية خارج المملكة المتحدة تحصل على هذه الجائزة، منذ تأسيس المنظمة في 1987.

وقد تسلم الجائزة حسين الفردان مدير أول مركز الابتكار التابع لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الحفل الختامي لمؤتمر منظمة الأفكار البريطانية من أندي بيدوس مؤسس منظمة الأفكار البريطانية، وستورت ليويس الرئيس التنفيذي للمنظمة.

وفازت الدائرة بالمركز الأول في اعتماد مؤشر التصنيف البلاتيني الـ14 بين المشاركين في المؤتمر والجائزة من خارج المملكة المتحدة، حيث حصلت على هذا التصنيف بالدرجة الكاملة 100% للعام الرابع عشر على التوالي واستلم الاعتماد وفد جمارك دبي المشارك في المؤتمر، والحفل الختامي لتوزيع الجوائز، وضم المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني، وخالد المؤذن مدير أول تفتيش بمبنى المطار 2 في إدارة عمليات المسافرين، ومن مركز الابتكار حسين الفردان، وخالد الزرعوني.

جائزة

وحصلت الدائرة على جائزة المركز الأول لابتكار 2023 عن فئة التصميم عن ابتكار (الحقيبة الذكية الخاصة بحماية المقتنيات الثمينة في مطارات دبي) لفريق عمل إدارة عمليات المسافرين، الذي يضم إبراهيم الكمالي مدير الإدارة، فلاح السماك مدير مبنى المطار2، وخالد المؤذن، وميثاء خلف المري خبير تميز مؤسسي.

ونالت الدائرة جائزة المركز الثاني لابتكار العام 2023 عن فئة الابتكار، التي تعد من أهم جوائز الأفكار البريطانية، عن ابتكار (جهاز التفتيش العملاق الخاص بالمركبات الكبيرة) لفريق عمل إدارة الدعم الفني، الذي يضم المهندس عادل السويدي، وخالد الشامسي مدير قسم الخدمات الفنية والتطوير.

و شارك وفد الجمارك ممثلاً في حسين الفردان بجلسة مع رواد الاعتماد من داخل وخارج المملكة المتحدة عن قصة التصنيف البلاتيني الأول للجمارك في 2010.