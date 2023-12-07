100 متحدث من 15 دولة في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024»

أعلن ((مركز الشارقة لريادة الأعمال)) (شراع) عن موعد انطلاق فعاليات الدورة السابعة من ((مهرجان الشارقة لريادة الأعمال)) يومي 3 و4 فبراير 2024 في مقره بـ((مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار))، بمشاركة أكثر من 100 متحدث وقيادي في ريادة وصناعة الأعمال من 15 دولة حول العالم ممن قدموا حلولاً رائدة في قطاعات اقتصادية متنوعة، لمشاركة رحلات نجاحهم، وسبل تجاوز التحديات، التي واجهتهم.

وتحت شعار ((معاً، نرسم المستقبل)) يحتفي المهرجان بالأثر الإيجابي، الذي تركه رواد الأعمال على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ويؤكد شعار المهرجان أهمية التعاون والروح المجتمعية في رسم ملامح مستقبل مشرق ومستدام، يلبي طموحات كافة أفراد المجتمعات.

ويجمع المهرجان، الذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات العالمية، نخبة من مؤسسي الشركات والخبراء وطلاب الجامعات، الذين قدموا حلولاً رائدة في مجموعة متنوعة من القطاعات، من خلال ريادة الأعمال، حيث يستعرضون رحلاتهم وتجاربهم، موفرين لحضور المهرجان رؤى ملهمة وممارسات عملية حول ريادة الأعمال الناجحة.

ويستعد المهرجان لتقديم برنامج غير مسبوق، تم تصميمه في أربعة محاور هي: ((التأثير)) و((المؤسسون)) و((المجتمع)) و((الإبداع))، ويتضمن كل منها برنامجاً متكاملاً يشمل مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارية والعروض والمسابقات.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): ((على مدار ستة أعوام كان لـ(مهرجان الشارقة لريادة الأعمال) دور رئيسي في دعم جهود (شراع) الرامية لتعزيز مساهمات الشارقة في إثراء حركة ريادة الأعمال العالمية، وأصبح المهرجان ركيزة أساسية لمجتمعات ريادة الأعمال المحلية والعالمية، ويتطلع الآلاف لحضور المهرجان سنوياً للقاء والتواصل وبناء صداقات جديدة، والمشاركة في نقاشات مهمة حول سبل تعزيز نجاحهم في صناعة ريادة الأعمال، وترسيخ التأثير الإيجابي في العالم)).