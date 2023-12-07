تعاون استراتيجي بين «ماغناتي» و«ويتشات باي» في المدفوعات بالإمارات

أعلنت ((ماغناتي))، المزود لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع ((ويتشات باي))، خدمة المدفوعات عبر الأجهزة المتحركة التابعة لشركة ((تنسينت القابضة)).

وسيتيح هذا التعاون للتجار في دولة الإمارات قبول مدفوعات ((ويتشات باي)) عبر قنوات الدفع الحالية، مما يوفر للعملاء طريقة مريحة وآمنة لإجراء المدفوعات.

ويتم استخدام منصة ((ويتشات باي)) الرقمية على نطاق واسع حول العالم، وتقدم مجموعة متنوعة من مزايا الدفع، سواء في المتاجر أم عبر الإنترنت. وفي إطار التزامها المتواصل بتعزيز محفظتها بأفضل العروض، تتعاون ((ماغناتي)) مع ((ويتشات باي)) لتوسيع حلول الدفع الخاصة بها وتزويد التجار في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر.

وتعمل ((ماغناتي)) على دمج ((ويتشات باي)) بسلاسة في منظومة الدفع الحالية الخاصة بها، مما يسهل على الشركات قبول مدفوعات ((ويتشات باي)) عبر نقاط الدفع التي تستخدمها. وستسهم هذه الخطوة في إثراء وتسهيل تجربة التسوق والدفع للعملاء الصينيين من السياح أو المقيمين في دولة الإمارات، عبر استخدام آلية دفع معروفة ومريحة بالنسبة لهم.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ((ماغناتي)): ((نحرص دائماً على اكتشاف طرق مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا على كل المستويات، ومواكبة التوجهات الإقليمية، وجعل عملية الدفع أكثر بساطة وسهولة.

ويمثل تعاوننا مع ((ويتشات باي)) خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. وكلنا ثقة أن هذا التعاون سيزيد من مرونة عمليات الدفع، بالتزامن مع تحقيق قيمة أكبر لعملائنا، وتزويد التجار بحلول دفع متكاملة ومتطورة)).

وقال جيف هو، مدير عام ((ويتشات باي)) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: ((لطالما التزمت ((ويتشات باي)) بتقديم تجارب دفع آمنة وبسيطة للمسافرين الصينيين، ويتيح لهم هذا التعاون الاستمتاع بتجربة دفع سلسة عبر الهاتف المتحرك عند زيارتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا تختلف عن عمليات الدفع التي اعتادوا القيام بها في الصين)).