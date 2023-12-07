إنجازات كبيرة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي

أحدث مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ثورة في منظومته القضائية المخصصة لحل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات حتى اليوم.

وقد توج هذه المسيرة المستدامة بإطلاقه للمحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي عن بُعد، وتفعيل خدمة المسبار القضائي، المفهوم المبتكر الأول من نوعه عالميا، والتي توفر جميع خدمات التقاضي بالمركز بالذكاء الاصطناعي.

وتشهد المنظومة القضائية بدبي قفزات نوعية مستدامة بفضل الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، واطلاعه الدائم على أبرز المستجدات والتطورات، وتوجيهاته لاعتماد أفضل التقنيات في هذا الإطار، ورفد القطاع بالكفاءات المتميزة، من خلال مصادقة سموه على تعيين وترقية قضاة جدد في المنظومة القضائية، بما فيها مركز فض المنازعات الإيجارية.

وينسجم التطور النوعي بتطوير إجراءات وأساليب التقاضي في المركز مع رؤيته الاستراتيجية الرامية ليكون مرجعاً دولياً قضائياً في حل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة وحسمها بمنظومة رقمية ومبتكرة تتسم بالسرعة والدقة.

مواكبة المشهد الرقمي

وقال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: ((نحرص في المركز على مواكبة المشهد الرقمي المتطور على الدوام في إمارة دبي بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة إمارة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

واليوم نعيش تحولاً رائداً في منظومة التقاضي وحل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة وتعتبر جهود مركز فض المنازعات الإيجارية في هذا الإطار جهوداً استباقية تهدف لتحقيق الريادة وتوفير تجربة متعاملين وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية)). وانعكس ذلك على إنجازات المركز فيما يتعلق بعدد الدعاوى ونسبة حسمها، إذ تم حسم ما نسبته 96 % من عدد القضايا المسجلة للمركز.

دقة التقاضي

وفيما يتعلق بدقة التقاضي والفصل في المنازعات الإيجارية شهد المركز تقدماً في هذا الإطار، إذ بلغت النسبة في العام 2021 حوالي 90 %، ومن ثم قفزت إلى 93 % خلال 2022 و100 % خلال 2023. ويتضح التقدم الكبير في سرعة التقاضي من خلال مؤشر معدل مدة الفصل في الدعاوى الابتدائية الذي يبلغ 15 يوماً، والفصل بالدعاوى الاستئنافية 14 يوماً.

وتشكل هذه الدعاوى ما نسبته 14 % فقط من إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة لدى أراضي دبي خلال الفترة ذاتها، والبالغة 750.000 عقد إيجار. ونجح المركز في حل القضايا من خلال عقد اتفاقيات صلح بلغت 11.320 اتفاقية تم معالجتها صلحاً ودياً، بقيمة 14.7 مليار درهم، وقد وصل معدل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى 6 أيام.

وكان مركز فض المنازعات الإيجارية قد اعتمد كذلك خطة الربط الرقمي، وقد أنجز حتى الآن الربط مع 10 جهات حكومية محلية واتحادية؛ تشمل: وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجمارك وأمن المنافذ.

ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحاكم دبي، وهيئة مياه وكهرباء دبي، وشركة إماراتك التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار.

سرعة تنفيذ الأحكام

وفيما يخص تنفيذ الأحكام ينتهج المركز استراتيجية فريدة في تنفيذ الأحكام لضمان سرعة التنفيذ ورد الحقوق، وتشمل ختم الصيغة التنفيذية، والطلبات الرقمية، ومنصة تبيان المتعلقة بالربط الرقمي.

ومن حيث سرعة التنفيذ فقد كان معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية في 2013 يصل إلى 10 أيام، وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى خدمات رقمية، أصبح معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية للعام 2023 هو يومان فقط، في حين بلغ معدل سرعة تنفيذ القرارات 99 %.

أنظمة مبتكرة

وأطلق المركز العديد من الأنظمة الرقمية والمبادرات منذ إنشائه، منها نظام فض المنازعات الإيجارية، في العام 2015: أول منظومة إيجارية قضائية ذكية في العالم تختص بإدارة القضايا الإيجارية. وتم إطلاق خدمة القاضي الرقمي في 2016، وهي أول خدمة رقمية للاستشارات القضائية في العالم والذي استقبل منذ 2017 حتى تاريخه ما يصل إلى 192.758 استشارة.

وجرى إطلاق لجنة يد الخير في العام 2017، وقد نجحت اللجنة منذ إطلاقها في مد يد العون لأكثر من 1.478 مستفيداً بقيمة 48 مليون درهم.

وتم إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في العام 2018، كما تم إطلاق صحيفة الحالة الإيجارية . وفيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالملكية المشتركةـ فإنه في أعقاب إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي، اختص المركز بالنظر والفصل في كل النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المتعلقة بالملكية المشتركة، حيث قام المركز على إثر ذلك بتبسيط الإجراءات واختصار رحلة المتعامل.

وجرى إطلاق المحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس في العام 2023، كما تم تفعيل خدمة المسبار القضائي في 2023، ويعتبر المسبار القضائي ((محكمة متكاملة)) تقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي. كما تمت إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي بحلته الجديدة 2023.