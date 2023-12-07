«الأوراق المالية» وجامعة برمنغهام دبي تعززان جاذبية الاستثمار في الإمارات

وقّعت جامعة برمنغهام دبي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات مذكرة تفاهم بهدف زيادة ثقة المستثمرين في دولة الإمارات.

وتركز مذكرة التفاهم على بناء القدرات البشرية في هيئة الأوراق المالية والسلع للمساعدة في تعزيز الموثوقية والقدرة التنافسية والاستدامة لسوق رأس المال في دولة الإمارات.

وستغطي مذكرة التفاهم برامج التدريب المهني وورش العمل والفعاليات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية. وستتمكن هيئة الأوراق المالية والسلع أيضًا من الوصول إلى أعمال وأبحاث مركز الابتكار المالي المستدام بجامعة برمنغهام دبي.

والذي تم إطلاقه في نوفمبر لاستكشاف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستثمارات المسؤولة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، بالإضافة إلى التطورات في التمويل البديل مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر.

ووقعت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مذكرة التفاهم مع جامعة برمنغهام، خلال حفل أقيم في حرم الجامعة. وشددت على أهمية توسيع الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع المؤسسات الأكاديمية العاملة في دولة الإمارات وخارجها، موضحة أن هذه الشراكة مع جامعة برمنغهام دبي، المؤسسة الأكاديمية والتدريبية الرائدة في دولة الإمارات، ستبنى على إطار مشترك يخدم مصلحة الطرفين.

وقالت: ((تولي هيئة الأوراق المالية والسلع اهتماماً كبيراً بتنمية رأس المال البشري الذي يعد عنصراً أساسياً في قطاع الأوراق المالية القائم على المعرفة، وتسعى بشكل حثيث إلى إعداد كوادر شابة قادرة على القيام بالمهام بفعالية وصنع إنجازات نوعية تولد تأثيرات إيجابية على حياتهم المهنية ومؤسساتهم.

ولتحقيق هذه الغاية، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع خطط تدريبية تشغيلية واستراتيجية لتحقيق رؤيتها وأهدافها لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأوراق المالية في دولة الإمارات)).

وقال هشام فرج، بروفيسور المالية ومدير مركز البحث في الابتكار المالي المستدام، جامعة برمنغهام: ((يؤكد هذا التعاون مكانتنا كشريك استراتيجي في المعرفة والأبحاث للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات. وسندعم جهود بناء القدرات التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الاستفادة من شبكتنا الدولية من الخبراء والأكاديميين.

وسنستخدم أيضًا مركز الابتكار المالي المستدام الجديد لتطبيق الأبحاث الحديثة على التحديات الواقعية في أسواق رأس المال، مما يساعد دولة الإمارات على تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي هامّ)).