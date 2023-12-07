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«الدار» تبيع وحدات المرحلة الأولى من أول مشاريعها برأس الخيمة في 48 ساعة

12/7/2023 8:01:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الدار العقارية عن بيع كل الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع ((نيكي بيتش ريزيدنسز))؛ أول المشاريع السكنية للشركة في رأس الخيمة الذي لاقى إقبالاً لافتاً.

ونجحت الدار ببيع 420 وحدة شاطئية في المشروع الواقع على شاطئ جزيرة المرجان خلال 48 ساعة فقط من طرحها للبيع بقيمة إجمالية تجاوزت مليار درهم .

وشكل المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة 87% من إجمالي المبيعات، في حين شكل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 60%. كما شكل المشترون الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية 86% من إجمالي المبيعات، مما يعكس الجاذبية الكبيرة التي تواصل شركة الدار اكتسابها ضمن قاعدة عملاء متنامية.

وطرحت الدار 150 وحدة إضافية للبيع عقب نجاحها في بيع كل وحدات المرحلة الأولى.

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