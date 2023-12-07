«الدار» تبيع وحدات المرحلة الأولى من أول مشاريعها برأس الخيمة في 48 ساعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الدار العقارية عن بيع كل الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع ((نيكي بيتش ريزيدنسز))؛ أول المشاريع السكنية للشركة في رأس الخيمة الذي لاقى إقبالاً لافتاً.
ونجحت الدار ببيع 420 وحدة شاطئية في المشروع الواقع على شاطئ جزيرة المرجان خلال 48 ساعة فقط من طرحها للبيع بقيمة إجمالية تجاوزت مليار درهم .
وشكل المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة 87% من إجمالي المبيعات، في حين شكل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 60%. كما شكل المشترون الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية 86% من إجمالي المبيعات، مما يعكس الجاذبية الكبيرة التي تواصل شركة الدار اكتسابها ضمن قاعدة عملاء متنامية.
وطرحت الدار 150 وحدة إضافية للبيع عقب نجاحها في بيع كل وحدات المرحلة الأولى.
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