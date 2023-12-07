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معهد حوكمة يحتفي بالخريجين

12/7/2023 8:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفل معهد حوكمة بالخريجين الجدد، خلال حفل اعتماد خاص أقيم في مؤتمر حوكمة ومنظمة الشبكة العالمية لحوكمة الشركات بدبي، وقام خليفة الشحي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي بتسليم الشهادات للمتخصصين.

وأعرب الشحي عن خالص تهانيه للخريجين، مؤكداً أهمية دورهم كأمناء لمجلس إدارات الشركة، وقال: ((نحن فخورون بالشراكة مع معهد حوكمة في ورشة عمل سكرتير مجلس إدارة الشركة، ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتمكين أمناء سر الشركة، وضمان أنهم مجهزون لدعم التميز في الحوكمة في مجالس الإدارة))، وشدد على أن حوكمة الشركات ليست مجرد ممارسة، بل هي أمر حيوي، والقوة الدافعة للتقدم في منطقتنا.

وتابع: ((تؤكد الشراكة بين سوق دبي المالي والمعهد الالتزام برعاية مجموعة من المتخصصين في الحوكمة ذوي المهارات العالية ، وتعد ورشة العمل جزءاً لا يتجزأ من هذا التعاون)).

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