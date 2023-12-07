سيولة الأسهم المحلية تتخطى 1.5 مليار درهم

استقطبت الأسهم المحلية أمس سيولة تخطت حاجز 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.027 مليار درهم في أبوظبي و510 ملايين درهم في سوق دبي.

هذا وتماسكت أسواق الأسهم أمس حيث استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 3965 نقطة متراجعاً 0.32 %، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 9470 نقطة منخفضاً 0.11 %.

وشهدت الأسهم إجمالي صفقات تخطى 24 ألف صفقة في كلا من السوقين أيضاً وبلغت صفقات سوق دبي 11.3 ألف صفقة فيما حققت الأسهم في سوق أبوظبي أكثر من 12.7 ألف صفقة.

سوق دبي

وقفزت أسهم شركة ((تاكسي دبي)) بنسبة 19.5 % في أولى جلسات تداولها في سوق دبي المالي، وأغلق السهم عند 2.21 درهم، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 1.85 درهم.

وحقق سهم ((تاكسي دبي)) صدارة ارتفاعات سوق دبي المالي تلاه سهم ((تعليم القابضة)) بنسبة 2.9 %، فيما جاء كل من سهم ((بنك المشرق)) بنسبة 2.7 % وسهم ((شعاع)) 2.17 %.

فيما شهد السوق تراجع أسهم ((إعمار للتطوير)) بنسبة 3.1 % و((الإمارات ريم للاستثمار)) بنسبة بلغت 2.9 % وأسهم ((اكتتاب القابضة)) بنسبة 2.7 %، و((الفردوس)) أيضاً بنسبة 2.5 %.

سوق أبوظبي

واصل سهم ((فينكس)) تصدر الارتفاعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث زاد السهم أمس بنسبة 23.7 % تلاه سهم ((حياة للتأمين)) بنسبة 3.2 % تلاها سهم ((بنك رأس الخيمة)) بنسبة 1.9% بينما حقق سهم ((برجيل)) نسبة 1.6 %.

أما على صعيد الانخفاض كان سهم ((الفجيرة لصناعات البناء)) الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي خلال تداولات أمس بنسبة 5.2 % تلاه سهم ((بالمز الرياضية)) بنسبة 3.7 % ثم سهم ((انفستكورب)) بنسبة 3.5 % وتراجع سهم ((سوادتل)) أيضاً بنسبة 3.5 %.