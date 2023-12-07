مهرجان دبي للتسوق ينطلق اليوم بفعاليات متنوعة وتخفيضات ضخمة

تنطلق اليوم الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق، مهرجان التجزئة المفضل عالمياً، وبجعبته الكثير من الفعاليات الترفيهية، والتخفيضات الضخمة، والسحوبات والجوائز الرائعة.

ويلعب المهرجان السنوي دوراً حيوياً في دعم اقتصاد المدينة، مما يساعد في ترسيخ مكانتها كعاصمة التسوق على مستوى العالم وأفضل مدينة للعيش والعمل واستقطاب الزوار. وكما هو الحال كل عام، فإن المهرجان يترك أثراً إيجابياً على قطاع الضيافة من خلال جذب الزوار من جميع أنحاء المنطقة والعالم، ويسهم كذلك في انتعاش قطاع التجزئة من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق والمتاجر.

ويعود المهرجان بفائدة كبيرة على العديد من القطاعات، حيث تمكن إقامة الأسواق المؤقتة طوال فترة المهرجان الشركات الصغيرة والعلامات التجارية المحلية من الوصول إلى آلاف العملاء الجدد مما يعزز روح المبادرة لديهم، بينما تتيح السحوبات المميزة والعروض الترويجية فرصاً للجميع للفوز بجوائز قيمة.

وكذلك توفير المال على مشترياتهم سواءً كان ذلك عند شراء الضروريات اليومية أو كماليات الحياة. كما أن استضافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية على مدار 38 يوماً في جميع أنحاء المدينة يُسهم بشكل كبير في جعل دبي الوجهة المفضلة لملايين الأشخاص الذين يزورونها خلال موسم الأعياد، إضافة إلى المقيمين من 200 جنسية الذين يعتبرون المدينة موطناً لهم.

وبالنسبة للدورة 29 التي تستمر حتى 14 يناير 2024، فإن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، وشركاءها الاستراتيجيين، سيعملون معاً بشكل وثيق لضمان أن يقدم موسم المهرجان 38 يوماً من العروض التي لا مثيل لها، وأنشطة وفعاليات مناسبة لجميع أفراد العائلة، وتجارب تناول طعام استثنائية كل يوم للجميع بمختلف أنحاء المدينة.

قيمة استثنائية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يعد مهرجان دبي للتسوق بمثابة فترة رائعة لأفضل ما تقدمه المدينة خلال فصل الشتاء. يجمع هذا المهرجان كل عام الناس معاً - العائلات والأصدقاء والمقيمين والزوار - لخلق ذكريات تدوم مدى الحياة.

وحرصنا في هذه الدورة على تقديم فرصة للجميع للاستمتاع بقيمة استثنائية وتجارب مميزة في جميع أنحاء المدينة، كجزء من التزامنا بجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل واستقطاب الزوار. ونحن ممتنون لدعم شركائنا الاستراتيجيين وكونهم جزءا مهما من نجاح المهرجان)).

الرعاة والشركاء

ويحظى المهرجان بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم: مجموعة الفطيم((دبي فستيفال سيتي مول))و((فستيفال بلازا))، والسيف، ومجموعة الزرعوني((ميركاتو))، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و((بلوواترز))، و((سيتي ووك))، وطيران الإمارات، و((إينوك)).

واتصالات من e&، وماجد الفطيم((مول الإمارات))، و((سيتي سنتر مردف))، و((سيتي سنتر ديرة))، ونخيل مولز((ابن بطوطة مول))، و((سوق التنين 2))، و((بالم ويست بييتش))، و((نخيل مول))، و((ذا فيو))، و((ذا بييتش))، و((ذا أوتلت فيليدج)).

اتصالات من &e

وأشار عبد الله سالم المانع، مدير عام اتصالات من &e في دبي، إلى أهمية التعاون مع كافة القطاعات للاستفادة من التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه قطاع التكنولوجيا والاتصالات في تلك القطاعات، وقال:))نعتز بشراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع مهرجان دبي للتسوق الذي يدخل عامه التاسع والعشرين.

حيث نحرص دائماً على توظيف دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في خدمة تطور المجتمعات التي نخدمها، بما يسهم في دعم مكانة إمارة دبي العالمية كوجهة سياحية وثقافية نابضة بالحياة. ومن منطلق التزامنا العميق بخدمة المجتمع، فإننا نسعى لتقديم تجربة استثنائية لزوار المهرجان .

وذلك من خلال ((اتصالات ماركت أو تي بي))، الذي يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالأنشطة والعروض الرقمية الترفيهية والاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية في قطاع التسوق، ونتطلع إلى المساهمة في نجاح هذا الحدث من خلال تقديم عروض حصرية وخصومات كبيرة للزوار هذا العام)).

دبي القابضة لإدارة الأصول

وقال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوق، دبي القابضة لإدارة الأصول:((تعد دبي نموذجاً عالمياً للاقتصاد التجريبي، ويعتبر مهرجان دبي للتسوق إحدى الفعاليات المحورية التي تشجع الناس على التفاعل مع متاجرهم وعلاماتهم التجارية المفضلة، إضافة إلى وجهات التسوق المختلفة، كما تسهم في وضع معايير جديدة لمفاهيم التسوق.

ونظراً لشراكتنا الطويلة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومهرجان دبي للتسوق، فإننا نفتخر بمشاركة محفظة دبي القابضة لإدارة الأصول من وجهات التجزئة بما فيها بلوواترز، وذا أوتلت فيليدج، وبوكس بارك في نسخة هذا العام من المهرجان. وسيكون الزوار على موعد مع العديد من الفعاليات الفريدة وتجارب التسوق الرائعة)).

ميركاتو وتاون سنتر

وأعربت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا، عن سعادتها بموسم جديد من المهرجان، قائلة:((تعتبر دبي أهم وجهات التسوق عالمياً كونها تزدهر باستمرار عاماً بعد عام بالعديد من فعاليات التسوق والترفيه التي تستقطب العائلة والأطفال معاً.

يشارك ميركاتو وتاون سنتر هذا العام في المهرجان بمجموعة مميزة من عروض الترفيه والصفقات والتخفيضات الكبيرة، إضافة إلى الجوائز الكبرى التي تحمل في جعبتها المرح والتسلية معاً لتقديم تجربة تسوق لا تنسى للسياح والمقيمين على حد سواء.

ويعد المهرجان أحد أكبر مهرجانات التسوق وأكثرها شهرة عالميا وعاملاً مهماً في دفع عجلة الاقتصاد لمراكز التسوق إذ يجذب ملايين الزوار سنوياً، ونتطلع من خلال مشاركتنا لتقديم كل ما هو مميز لنسطر عاماً آخر لنجاح المهرجان)).

الفطيم العقارية

وقال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في الإمارات لدى الفطيم العقارية: نقدم في مهرجان دبي للتسوق هذا العام عرض بو باترول، وهو أحد أبرز أنشطة الترفيه في دبي فستيفال سيتي مول. وبين 12 إلى 28 يناير 2024، يحظى الأطفال بفرصة المشاركة في العديد من الأنشطة في فستيفال باي، من بينها عرض بو باترول وبرج المراقبة والمتاهة في خليج المغامرة.

إضافة إلى الأنشطة الرقمية المبتكرة، مثل سي باترولر ولعبة ترامبولين في الواقع المعزز. كما ندعو الجميع للاستمتاع بالأجواء المميزة في باي باي سوشال، المساحة الحيوية التي تضم سوقاً للمأكولات ومجموعة من أكشاك الألعاب والفعاليات الفنية والثقافية المميزة)).

الرستماني للسيارات

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات: تفخر العربية للسيارات بشراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تهدف إلى المساهمة بشكل كبير في النجاح الذي يحققه المهرجان عاماً تلو الآخر.

ومن خلال هذه الشراكة فإننا نؤكد على التزامنا بدعم مبادرات دبي المتميزة، والتي تعكس الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة.

وانطلاقاً من كوننا الشريك الرسمي للسيارات في المهرجان؛ نحرص على تعزيز قطاعي التجزئة والسيارات، وتنشيط حركة السياحة مع العمل على ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية فريدة في مجال التسوق.

كما سنعمل بالتعاون مع المؤسسة على توفير تجارب استثنائية من شأنها أن تثري فعاليات المهرجان. ونحن ملتزمون من خلال هذه الجهود والشراكات بالحفاظ على إرث مجموعة عبد الواحد الرستماني وحضورها الفاعل في الأسواق المحلية والإقليمية)).

آي ديلز







وأضاف جاد طبيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي ديلز: نسعد بالاجتماع مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مرة أخرى في الدورة 29 لمهرجان دبي للتسوق. لقد كان المهرجان منذ فترة طويلة هو الموسم الأبرز للسحوبات والعروض الترويجية في المنطقة، وهذا العام ليس مختلفاً.

وبالتعاون مع المؤسسة، قمنا بالتخطيط للعديد من السحوبات المثيرة هذا العام. وستظل آي ديلز أيضاً نقطة البيع الرقمية الحصرية لسحوبات نيسان الكبرى ضمن المهرجان، مما يسمح للعملاء من جميع أنحاء العالم بالمشاركة. وستنطلق أيضاً مجموعة من الحملات الأخرى بجوائز مثيرة خلال المهرجان مثل شقة في دبي، وسيارة رياضية ومليون درهم نقداً)).

((ميريكس للاستثمار))







وقالت ليزيل فيتوسي، مديرة التسويق في ((ميريكس للاستثمار)): يُسعدنا الإعلان عن تعاوننا مع مهرجان دبي للتسوق 2023 ـ 2024. من المتوقع أن يُذهل ((ذا بييتش)) في ((جي بي آر)) زواره بعروض الطائرات من دون طيار المدهشة والألعاب النارية التي سترسم منظراً ساحراً في السماء.

كما سيستمتع الزوار في ((سيتي ووك)) بترفيه موضوعه ((الموسيقى عبر العصور)) والذي سيُقدم مزيجاً نابضاً بالحياة من الموسيقى الحية وعروض الرقص. ويسلط هذا التعاون الضوء على جهودنا المبذولة باستمرار لتقديم تجارب استثنائية تُحاكي ديناميكية دبي والتزامنا بالابتكار والترفيه.

جمبو

وقال فيكاس تشادها، الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو: ((باعتبارنا شركة تعتمد وتركز على العملاء، فإننا نتطلع دائماً إلى تعزيز تجربة التسوق لعملائنا، ومنحهم شيئاً مقابل ولائهم؛ يوفر مهرجان دبي للتسوق فرصة مثالية للقيام بالأمرين معاً. وفي هذا العام أيضاً، باعتبار جمبو شريكاً طويل الأمد لمهرجان دبي للتسوق، ستقدم جمبو للعملاء فرصاً مذهلة للفوز بجوائز كبيرة)).

طيران الإمارات

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية (منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى): ((طيران الإمارات ودبي تجمعان العالم معاً بصورة لا مثيل لها. وقد استعدت دبي لحدث ضخم آخر مع مهرجان دبي للتسوق. كما تتأهب طيران الإمارات لجلب الزوار من مختلف أنحاء العالم، لتجربة واحد من أكبر الأحداث التي تشهدها المدينة.

ونتطلع إلى دورة رائعة وناجحة أخرى من مهرجان دبي للتسوق، حيث يلتقي الفن بالثقافة تحت مظلة الترفيه، وتقدم مئات العلامات التجارية العالمية والمحلية عروضاً وأسعاراً جذابة على أحدث وأشهر منتجاتها وخدماتها)).

إينوك

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: انطلاقاً من دورنا كشريك استراتيجي للمهرجان، نفخر في مجموعة اينوك برعاية مهرجان دبي للتسوق منذ بدايته في عام 1996، ونحرص كل عام على تزويد عملائنا من المقيمين والزوار بعروض استثنائية تتخطى توقعاتهم.

وخلال دورة العام 2024، ولأول مرة على الإطلاق، يمكن لعملاء اينوك و((أوتوبرو)) و((زووم)) في كافة أرجاء الدولة الاستفادة من عروضنا السنوية والمشاركة فيها، الأمر الذي ينسجم مع خططنا الرامية إلى إثراء تجربة العملاء وتطويرها. ومن المنتظر أن تشهد الدورة الـ29 للمهرجان إطلاق اينوك عروضاً مذهلة تمنح العملاء مزيداً من الجوائز القيمة عبر كافة المنافذ التابعة للمجموعة بما في ذلك ((أوتوبرو)) و((زووم)).

ماجد الفطيم العقارية

وقال فؤاد شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية: ((تفتخر ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لإنشاء تجارب ديناميكية وغامرة للسكان والزائرين من جميع أنحاء العالم خلال مهرجان دبي للتسوق 2023 ـ 2024.

ولا يقتصر التزامنا بهذه الفعالية المميزة على توفير عروض خلال المهرجان، إذ نسعى إلى المساهمة في قطاعَي السياحة والتجزئة المتناميين في الإمارة وإثرائهما، بهدف توفير لحظات وتجارب لا تُنسى في مراكز التسوق التابعة لنا)).

مليون درهم جوائز حملة ((تسوق. أدر واربح))



أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، عن إطلاق حملتها الترويجية ((تسوق. أدر واربح)) خلال مهرجان دبي للتسوق. حيث تمنح المجموعة للمتسوقين فرصة للاستفادة من العروض الحصرية في مراكز التسوق المشاركة والحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون درهم. تستمر الحملة الترويجية ابتداءً من 8 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024 بمشاركة 21 مركزاً تجارياً.

وعند التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة سيحصل المتسوقون على قسيمة سحب لفرصة ربح جوائز نقدية تصل إلى مليون درهم. خلال السحوبات سيتم اختيار 25 رابحاً لتجربة ((دولاب الحظ)) على المنصة الرئيسية لسحوبات مهرجان دبي للتسوق وربح جوائز نقدية بفئات مختلفة 10.000، 15.000، 20.000، 25.000، 30.000، 40.000 درهم.

ومن المقرر أن يتم إجراء السحوبات الأسبوعية في تواريخ 17 و24 و31 ديسمبر 2023، و7 و14 يناير 2024، مما يضيف جواً من الترقب والحماس إلى كل أسبوع خلال فترة مهرجان دبي للتسوق.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: ((بدخولنا إلى عام جديد، نتطلع إلى مكافأة زبائننا الكرام على دعمهم المستمر. يسرنا بشكل كبير تعزيز تجربة التسوق خلال مهرجان دبي للتسوق من خلال تقديم جوائز نقدية كبرى. نحن متحمسون لرؤية الفرح والسعادة على وجوه الفائزين المحظوظين أثناء تجربة دولاب الحظ واستلامهم للجوائز)).

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 21 مركزاً تجارياً: البرشاء مول، البرشاء جنوب مول، مركز الغرير، مركز البستان، مركز بوابة الخيل المجتمعي، الورقاء سيتي مول، أرابيان سنتر، برجمان، باي أفينيو مول، فيستيفال بلازا، اتحاد مول، مركز الكرامة، مارينا سكيب مول، موتور سيتي مول، مركز مدن المجتمعي، ند الحمر مول، الريف مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، سيليكون سنترال.