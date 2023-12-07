دعوة لأعضاء «أوبك+» لخفض إنتاج النفط

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان مشترك كل الدول الأعضاء في ((أوبك+)) إلى الانضمام لاتفاق المجموعة على خفض إنتاج النفط.

وقالا إن هذا يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي. جاءت الدعوة في بيان نُشر أمس بعد يوم من اجتماعهما في السعودية. وذكر البيان أن روسيا والمملكة العربية السعودية اتفقتا على أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز بما يشمل إمدادات المعدات.

وكانت السعودية وافقت الأسبوع الماضي بعد اجتماع لـ((أوبك+)) على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً حتى الربع الأول 2024، بينما قالت روسيا إنها ستواصل خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً إضافة إلى خفض صادراتها من الوقود 200 ألف برميل يومياً في الفترة من يناير إلى مارس المقبلين.

وقالت ((أوبك)) في بيان بعد اجتماع الأسبوع الماضي إن إجمالي التخفيضات يصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً من 8 منتجين. لكن لم يتفق جميع أعضاء ((أوبك+)) على تمديد أو تعميق الخفض الطوعي للنفط، ويبدو أن البيان الأخير موجه إلى تلك الدول.