2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 2.6 مليار درهم عبر 695 مبايعة بقيمة 1.93 مليار درهم، منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 539.24 مليون درهم و584 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.39 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة نخلة جبل علي الأولى بقيمة 62.78 مليون درهم تليها مبايعة بقيمة 43.31 مليون درهم تليها مبايعة بقيمة 41.68 مليون درهم.

وتصدرت وادي الصفا 2 المناطق في عدد المبايعات مع 75 مبايعة بقيمة 37.95 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي مع 8 مبايعات بقيمة 263.83 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 87.43 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في نفس المنطقة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 94 مبايعة بقيمة 126.45 مليون درهم. وسجلت الرهونات 509.02 ملايين درهم منها 7 رهونات أراضي بقيمة 94.57 مليون درهم و106 رهونات فلل وشقق بقيمة 414.45 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 91.43 مليون درهم.

وتم تسجيل 33 هبة بقيمة 205.22 ملايين درهم أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 70 مليون درهم.