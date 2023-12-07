«المركزي»: 1.3 % نمو الأصول المصرفية إلى 3.95 تريليونات درهم

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.3 %، إلى 3.952 تريليونات درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.901 تريليونات درهم في أغسطس 2023.

ووفق إحصاءات المصرف المركزي، ارتفع حجم الائتمان المصرفي بنسبة 1.4 %، من 1.953 تريليون درهم، في نهاية شهر أغسطس الماضي، إلى 1.981 تريليون درهم نهاية شهر سبتمبر، مستنداً إلى ارتفاع 7.3 % في الائتمان الأجنبي، إلى جانب 0.7 % في حجم الائتمان المحلي.

وأوضحت البيانات أن الائتمان المحلي ارتفع استناداً لنمو قدره 3.3 % في القطاع العام، و3.8 % في المؤسسات غير المالية، إلى جانب نمو 0.2 % في الممنوح للقطاع الخاص.

وسجلت الودائع المصرفية نمواً بدورها 0.7 %، مرتفعة من 2.403 تريليون درهم، إلى 2.420 تريليون درهم، في نهاية سبتمبر، مع ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة عامة 1.8 %، استناداً لنمو ودائع القطاع الخاص والعام والمؤسسات غير المالية، فيما تخطى حجم الودائع بشكل عام التراجع بنسبة 10.1 %، الذي شاب ودائع غير المقيمين.

قاعدة نقدية

ولفت المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 0.4 %، من 595.1 مليار درهم في نهاية أغسطس، إلى 597.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 0.5 %، وفي حساب الاحتياطي بنسبة 13.1 %، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.8 %.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد ((ن1)) - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية ((الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)) - ارتفع بنسبة 2.2 % من 778 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، إلى 795.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 17.8 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد ((ن2))- يشمل ((ن1))+ الودائع شبه النقدية ((الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)) - بنسبة 2.6 %، من 1.86 تريليون درهم في نهاية أغسطس، إلى 1.908 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد ((ن1))، إلى جانب الارتفاع بمقدار 30.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد ((ن3)) - الذي يشمل ((ن2)) + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.6 %، من 2.313 تريليون درهم في أغسطس الماضي، إلى 2.351 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2023، وذلك نتيجة الفائض في عرض النقد ((ن2)).

أصول أجنبية

استقرت أصول المصرف المركزي الأجنبية عند 583.8 مليار درهم، بتقلص طفيف في شهر سبتمبر بنهاية الربع الثالث، عن شهر أغسطس من العام الجاري 2023، فيما ظل إجمالي الأصول مرتفعاً بحوالي 37.5 % عن مستواه، في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأوضحت بيانات للمصرف أن الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، بلغت قيمتها 349 مليار درهم في سبتمبر الماضي، مقابل 241.1 ملياراً في سبتمبر 2022.

وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 169.2 مليار درهم، مقابل 119.7 مليار درهم، فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى حوالي 65.5 مليار درهم، مقابل 63.4 مليار درهم.

ميزانية

لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 640 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر سبتمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32 %، لتصل إلى 639.57 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 484.63 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 154.9 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 15.7 %، أو ما يعادل 87 مليار درهم، مقابل نحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وحسب الإحصاءات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول، بواقع 260.29 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في سبتمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 215.14 مليار درهم، و117.81 مليار درهم للودائع، و2.57 مليار درهم للقروض والسلف، و43.76 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال، بواقع 291.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 200.62 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و127.15 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و10.68 مليارات درهم رأس المال والاحتياطيات، و9.99 مليارات درهم خصوم أخرى.