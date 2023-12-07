سعود بن صقر: فرص لتعزيز التعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وفرص تعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة من خلال بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية وفتح قنوات جديدة تدعم التبادل التجاري والاستثماري القائمة بين الجانبين وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين في العديد من المجالات نحو مزيد من النمو والازدهار.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من ملتقى الوفد التجاري البريطاني الذي يزور الدولة حالياً مع رؤساء ومديري الجهات الحكومية وممثلي الشركات العاملة بالإمارة في فندق ومنتجع دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان برأس الخيمة، بالتعاون والتنسيق بين حكومة رأس الخيمة ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية.

وذلك بهدف بحث الفرص الاستثمارية بين المملكة المتحدة وإمارة رأس الخيمة في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية التي تدعم جهود الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال وتعزز من نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بزيارة الوفد البريطاني متمنياً التوفيق والنجاح لهذه الزيارة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين في العديد من المجالات، وأن تسهم هذه الزيارات الاقتصادية بمزيد من الشراكة التجارية والاستثمارية المثمرة وتحفز التبادل المعرفي والعمل الاقتصادي المشترك بين الجانبين.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء الذي حضره أوليفر كريستيان القنصل العام البريطاني لدى الدولة يرافقه عدد من مسؤولي البعثة التجارية في السفارة البريطانية وممثلي الشركات البريطانية بعلاقات التعاون مع المملكة المتحدة لا سيما الاقتصادية والتجارية التي تشهد نمواً متواصلاً في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة تدعم النمو المستدام.

من جانبه أعرب القنصل العام البريطاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على استضافة إمارة رأس الخيمة لهذا الملتقى التجاري ما يعزز من العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاق أوسع للتعاون بين إمارة رأس الخيمة وقطاع الأعمال في المملكة المتحدة.