معارك غزة تحتدم.. وواشنطن: لم نعطِ إسرائيل موعداً لإنهاء الحرب

تدور معارك عنيفة بين حماس والجيش الإسرائيلي في كبرى مدن قطاع غزة، بينما دخلت الحرب الأشد دموية بين إسرائيل والحركة الفلسطينية شهرها الثالث منذ هجمات السابع من أكتوبر.

في الأثناء، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من «انهيار كامل وشيك للنظام العام في قطاع غزة يمكن أن يعرّض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر»، ما أثار غضب الدولة العبرية.

وارتفعت حصيلة الضحايا في القطاع الفلسطيني الصغير، المحاصر والمدمر من جراء القصف الإسرائيلي، لتبلغ أمس 17177 قتيلاً، نحو 70% منهم من النساء والأطفال دون سنّ 18 عاماً، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وبإسناد جوي وبحري، وصلت دبابات وجرافات إسرائيلية إلى خان يونس أمس، ودار قتال في هذه المدينة الكبرى جنوبي القطاع، كما اشتبك مقاتلو حماس مع الجيش الإسرائيلي شمالاً في مدينة غزة ومنطقة جباليا المجاورة.

وفي الجنوب، احتشد مئات الآلاف من المدنيين منذ بداية الحرب في رفح قرب المعبر الحدودي مع مصر، هرباً من القتال والوضع الإنساني الكارثي في الشمال.

وأجبر الجيش الإسرائيلي بعضهم في الأيام الأخيرة على النزوح مرة أخرى، فباتوا محصورين ضمن مساحة تزداد ضيقاً، وهربوا نحو مدينة رفح الحدودية مع توسع رقعة القتال.

من جانبه، أكد جون فاينر، معاون الأمن القومي في البيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة لم تعطِ إسرائيل موعداً نهائياً محدداً لإنهاء العمليات القتالية مع حركة «حماس» في غزة، مشيراً إلى أن الحرب إذا توقفت الآن، ستظل حماس تشكّل تهديداً.

وقال فاينر، خلال منتدى أمني، إن الولايات المتحدة تعتقد أن كثيراً من الأهداف الأمنية لإسرائيل لا تزال جنوبي القطاع.